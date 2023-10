La emotiva enseñanza de Darko Brasanac

El serbio, que se lesionó de gravedad en la rodilla derecha el pasado 8 de abril, ha vuelto a reaparecer con grandes sensaciones. Ya es uno más en el equipo. Aunque el encuentro no dejaba de ser un test, el centrocampista ha dado un ejemplo de profesionalidad en el terreno de juego. Después, ya en la sala de prensa, se ha emocionado al recordar por todo el proceso que ha pasado. Darko Brasanac ha sido el gran protagonista de este miércoles por la mañana en Tajonar en el amistoso que han disputado Osasuna frente al Promesas (2-1). . Ya es uno más en el equipo. Aunque el encuentro no dejaba de ser un test, el centrocampista ha dado un ejemplo de profesionalidad en el terreno de juego. Después, ya en la sala de prensa, se ha emocionado al recordar por todo el proceso que ha pasado.

"Los dos últimos partidos he estado convocado con el equipo y echas de menos todo, incluso las esperas en los aeropuertos. Es algo normal en nuestra vida, pero cuando te pasa algo vuelves más fuertes y valoras algunas cosas que son simples o tonterías para algunos. Deseaba montarme en un avión, comer con ellos o estar en el banquillo sabiendo que no iba a jugar. El otro día en el Bernabéu hasta pude tocar el césped en el descanso. Es algo que nosotros olvidamos, pero lo echas en falta cuando no lo tienes. Estaba lesionado y yo no podía hacer ninguna de esas cosas. Ya me lo habían avisado, incluso amigos de Serbia con lesiones así, que vuelves mucho más fuerte tanto a nivel profesional como personal. Todo eso me dio un plus estos meses". Así de contundente y reflexivo se mostró Brasanac.

El centrocampista de Osasuna se llegó a emocionar recordando el trabajo en la sombra que ha realizado estos meses atrás. "Son muchas horas: los sábados por la mañana, las tardes de siete a ocho y media... Hay mucho trabajo detrás. El equipo estaba en Brujas para jugar la Conference League y yo en Tajonar solo. No había nadie más. Tengo que dar las gracias a mucha gente, pero también a la cantera. Quizá nadie lo sepa, pero antes de entrenar con el primer equipo hicimos cinco sesiones con los cadetes y los juveniles. No es fácil encontrar eso. Ellos después de entrenar venían a estar conmigo. Me emociono un poco al recordarlo", desveló el serbio.

Desde el pasado mes de abril, cuando se rompió el ligamento cruzado y menisco externo de su rodilla derecha, el propio jugador tenía en mente una fecha para volver. Sin obsesionarse con los plazos de la recuperación, Darko sonríe por estar ya apto. "Algunas personas cercanas ya sabían que tenía esta fecha marcada hace tiempo. Después del parón el míster sabe que estoy para jugar minutos. Si puedo aportar estaré encantando. Yo mismo me marqué esta fecha para volver. Pero tengo muy claro que, si no entro en el equipo, no pasa nada, yo ya estoy listo para competir", concluyó.