Oier Sanjurjo, sobre la visita de Osasuna al Bernabéu: "Podemos dar la sorpresa"

Osasuna Oier Sanjurjo ha hablado de la posibilidad de que el conjunto navarro dé “la sorpresa” ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu este sábado, algo que pasa por mostrar “despliegue físico” y “solidez” en defensa. El exjugador deha hablado de la posibilidad de que el conjunto navarroeste sábado, algo que pasa por mostrar

Oier ve “bien” a Osasuna, dejando patentes sus ganas de ver más puntos en casa: “es verdad que en El Sadar queremos verle ganar, pero por el contrario fuera está sacando una cantidad de puntos importante que ayuda al objetivo de mantener la categoría”.

Tras participar en la presentación de la X Carrera Solidaria de ANFAS , el antiguo capitán rojillo ha recordado sus enfrentamientos ante los blancos: “son partidos muy exigentes. Son jugadores que quizás estén un punto por encima a nivel físico y de recorrido. Qué decir del salto de calidad, aunque ahora se va igualando un poco más. Debes rozar la perfección”.

“Es una pasada. Es buena muestra de que las cosas se llevan haciendo bien durante varios años. Da gusto cómo van nutriendo al club, es vital, imprescindible que siga habiendo ese flujo de chavales talentosos que vayan subiendo al Primer equipo”, ha dicho sobre la presencia de jugador canteranos asentados en la plantilla que dirige Jagoba Arrasate.

De la irrupción de Iker Muñoz, Sanjurjo ha destacado que "tiene un poso y un saber estar sobre el campo que llama la atención. También están Pablo Ibáñez, Aimar… todos están rindiendo y Jagoba está dando oportunidad a todos para demostrar que quieren tener un hueco".

Sobre su situación actual tras retirarse el pasado verano, ha comentado: “Ahora mismo estoy en un periodo de tranquilidad, quiero descansar un poquito. Tantos años a alto nivel requiere de un estrés, de estar al 100% todos los días y de no bajar la guardia porque hay que rendir lo mejor posible. Me viene bien este tiempo para tomar aire e impulso”.

Muestra su felicidad al recordar su extensa carrera: “Me he quedado más que satisfecho. Estoy pleno. No podría haber pedido más de lo que hecho, sinceramente. He tocado techo a lo que respecta a mis características y virtudes futbolísticas. He podido disfrutar todo tipo de competiciones. Ha sido más que exitosa”.