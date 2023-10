Los nuevos estatutos, la llave para volver a celebrar elecciones a la presidencia de Osasuna

Los nuevos estatutos del club habilitarán la presentación de candidaturas. Hay modificaciones que se están planteando referentes al aval bancario, el principal obstáculo que ha impedido en la última década que se hayan abierto las urnas. Las elecciones a la presidencia de Osasuna se celebrarán en dos años y, aunque queda un largo camino por delante, ya se están cocinando algunas de las claves que pueden ser determinantes.Hay modificaciones que se están planteando referentes al aval bancario, el principal obstáculo que ha impedido en la última década que se hayan abierto las urnas.

Los socios no votan a su presidente desde 2012, cuando eligieron ganador a Miguel Archanco por delante de Javier Zabaleta. Luis Sabalza dio el paso adelante en diciembre de 2014 y desde entonces ha sido el máximo mandatario. No ha prosperado ninguna otra alternativa cuando se ha abierto el periodo electoral. Dos precandidaturas no pasaron el corte del aval en las elecciones anticipadas de 2017 y cuatro años después volvió a concurrir en solitario a la reelección una vez que se quitó la limitación de mandato.

En 2025, se nombrará a su sucesor en el caso de que no se presente. Los requisitos para depositar el aval serán menos rígidos. De todo ello se está tratando estas semanas en la comisión de estatutos que encabeza el propio Sabalza y que está formada por Alfonso Ramírez, Gabino Huici, Miguel Salcedo y Bruno Arpón. Cuando se redacte, el borrador quedará pendiente de su aprobación por los socios compromisarios en la próxima asamblea.

SIN QUE LO EXIJA LA LEY

La primera novedad será la rebaja del aval. El contexto ha cambiado. La ley del deporte de 1990 establecía en el 15% el porcentaje del presupuesto de gastos que deben avalar los presidentes, pero con la nueva ley aprobada a finales de año pasado ya no será necesario. Con un presupuesto de 70 millones estando en Primera, la cantidad sería de 10,5 millones.

Sin esa obligación de la norma, todo queda en manos de los clubes. En Primera, Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna son las entidades deportivas cuyos socios eligen presidente cada cuatro años. Los estatutos actuales de la entidad hablan de un 10% (el equivalente ahora a 7 millones) en el caso de que las leyes no exigieran un importe superior, pero esta cantidad se verá rebajada. El Athletic, por ejemplo, la dejó en un 5%. Se abrirá el grifo, pero siempre dentro de un mínimo de responsabilidad.

La segunda modificación afectará al punto en que exige que el aval bancario sea mancomunado. Es decir, que cada uno de los miembros ponga la misma cantidad. Esto podría ser motivo de rechazo y se eliminará. La condición es la suma de todos, sin importar que una persona avale con más o menos recursos.

La flexibilidad sobre el aval tendrá un tercer punto. Osasuna no sólo sufragará aquellos gastos justificados por la emisión de dicho aval de las candidaturas perdedoras, sino también de la ganadora cuando se haya depositado el aval.

Nuevos tiempos: opción real de que las asambleas sean telemáticas

La reforma de estatutos no será profunda como ha ocurrido en otras etapas. Será más bien una actualización de algunos puntos que se ven mejorables. Uno de ellos tiene que ver con la obligación de acudir presencialmente a las asambleas para votar.

La idea que se está manejando es habilitar medios electrónicos remotos con el objetivo de adaptar la entidad al presente y al futuro más inmediato. Las asambleas tendrán ese componente telemático para facilitar la participación de socios que tienen el lugar de residencia lejos de Pamplona. Ello no implicaría que se eliminara la posibilidad de acudir físicamente.

Todavía no hay fecha para celebrar la asamblea ordinaria de compromisarios para aprobar las cuentas y el presupuesto de esta temporada, además de aprobar el borrador de los estatutos si está redactado. Se quiere que sea en noviembre. Dependerá de la disponibilidad del emplazamiento. Se estrenarán como directivos Juanma Garro, José Andrés Burguete y Josetxo Pérez de Zabalza, además de Jose Antonio Marco como director financiero.

Por otro lado, será la última cita para la asamblea que fue elegida en unas polémicas elecciones en diciembre de 2020, salvo que haya que celebrar una extraordinaria. La renovación tendrá lugar en mayo de 2024 y el número de compromisarios aumentará al existir más millares ya que la masa de socios desde la ampliación de El Sadar es mayor. Serán más de medio millar.