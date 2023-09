Arrasate, tras su expulsión: "La manera de tratar a los entrenadores no está siendo la misma"

"la manera de tratar a los entrenadores no está siendo la misma". El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate , ha señalado este sábado, tras su expulsión ante el Atlético de Madrid, que

Arrasate ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que enfrentará este domingo a Alavés y Osasuna, donde ha analizado lo ocurrido el pasado jueves en El Sadar. "Yo no me sentí tratado de la misma manera. En el segundo treinta el linier me amenaza, yo no veo que pase eso en otros banquillos y según en qué partidos", ha criticado.

"No sé por qué es, si hay niveles y niveles, si es un tema de estatus. No es la primera vez que me pasa. Es más fácil expulsarme a mí que a Simeone, que no estoy diciendo nada malo contra él, o el año pasado pasó con Ancelotti que entró hasta el medio del campo en el descanso. La manera de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo la misma", ha apuntado.

En cuanto a la presión que los clubes ejercen sobre los árbitros, Arrasate ha afirmado que "la sensación es de que Gil Marín dice algo y a los dos días pasa eso", aunque ha apuntado que no quiere pensar que sea "causa efecto". "Si los clubes grandes lo hacen es porque hace efecto. Nosotros no tenemos esas herramientas", ha lamentado.

Sobre la jugada del gol anulado a Osasuna, ha explicado que "viendo la jugada no hay por dónde cogerlo, pero cuando ves que ni siquiera se ha puesto el balón en juego... no hay por dónde cogerlo".

"Ahora por mucho que el CTA diga, la derrota y la mala leche está ahí. Antes teníamos naturalizado el error del árbitro, como me puedo confundir yo o los jugadores, pero ahora sientes mayor injusticia porque hay herramientas para rearbitrarlo", ha dicho.

"Hay otras ligas que se pueden escuchar las conversaciones, ese es el primer paso. Escuchar naturalmente lo que dicen, pero no quieren, no sé por qué no quieren", ha añadido.

Arrasate: "Tenemos que transformar el enfado en energía para hacer un buen partido"

El entrenador rojillo, Jagoba Arrasate, ha señalado que Osasuna tiene que transformar el enfado del pasado jueves en "energía" para "hacer un buen partido" este domingo frente al Alavés.

Arrasate ha explicado que el vestuario está enfadado por haber perdido y por "cómo fue el devenir del partido", pero por otro lado "con ganas de afrontar el derbi de mañana".

El míster rojillo sigue enfadado por el partido del jueves ante el Atlético en el que fue expulsado por reclamar un gol anulado a Osasuna, pero con el "foco en el partido de mañana".

Osasuna suma 7 puntos en 7 jornadas y necesita ganar: "Necesidad siempre hay por ganar en Primera división. Queremos sumar y mañana es la primera opción, pero con calma que llevamos muchos años y es normal tener estas fases. Hay que creer en estos jugadores".

Arrasate ha reivindicado que "después de un golpe así el equipo siempre ha reaccionado. Los resultados no son buenos pero son tres equipos Champions y hemos estado bien". "En cuanto a lo que es el juego no estoy descontento. Se nos van los partidos por errores puntuales propios o ajenos. Son detalles y si los cuidas estás más cerca de ganar. Una victoria da tranquilidad pero estas rachas pueden pasar", añadió.

El entrenador ha explicado que "puede haber nerviosismo, pero hemos demostrado que le podemos dar la vuelta a eso": "Contra estos 7 rivales solo logramos dos puntos más la temporada pasada. Cuando estás en Primera, siempre hay malos momentos".

Sobre el rival, Arrasate ha explicado que el Alavés es fuerte en casa y que le recuerda a Osasuna en su regreso a Primera: "Un equipo con una conexión con la grada y fuerte en casa. Mendi es una gozada, están compitiendo bien. Todo es nuevo es todo bonito. Eso al final es un plus y no lo podemos perder porque llevemos cinco años en primera".

Cree que su equipo tendrá que "meterle ritmo" al partido y tratar de jugar en campo rival. Además, se trata de un derbi en el que la afición de Osasuna irá a Vitoria a pasar el día: "Es uno de los desplazamientos favoritos de la afición de Osasuna. Es un gran día y ojalá haya muchos de estos en Primera".