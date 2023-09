Los 600 segundos de Areso

Porque Jesús Areso ha jugado seis partidos y solo en dos ha salido de inicio (Valencia y Barcelona). En el resto ha aparecido con buenas actuaciones. Rubén Peña es el lateral derecho titular y ahí está el de Cascante para aparecer como una exhalación cuando se lo pide el entrenador. Ha comenzado a muy buen nivel exhibiendo ese físico poderoso.

La última muestra llegó el sábado contra el Sevilla. No es fácil subirse al tren en marcha y menos siendo defensa. Areso ha demostrado que tiene el motor arrancado desde que entra desde la banda. No hay mucho margen en diez minutos pero su aportación resultó impecable. Del minuto 85 al 95. Enfrente estaba Lucas Ocampos, una gran amenaza. Tuvo piernas para borrarlo del mapa. Areso completó dos entradas, ambas con éxito. Pura entrega. Arrasate confesó que veía bien al equipo y por eso esperó a la última ventana de cambios, pero el lateral respaldó su idea con una gran versión.

También confirmó que va ganando protagonismo tras su cesión al Burgos. Hay tres laterales derechos en la plantilla, una posición muy bien cubierta. Areso cuenta con otras características pero se ha situado por delante de Nacho Vidal, que viene de una importante lesión muscular.

El ‘12’ de Osasuna está pisando fuerte en esas ventanas de oportunidad que se le están presentando merecidamente. Sigue empujando. La más abierta, frente al Barcelona, cuando fue titular y se desplegó con protagonismo por la banda derecha.

Desde la temporada pasada hay otro caso similar de futbolista que sale del banquillo con los cinco sentidos y un hambre desbordante: Pablo Ibáñez. Canteranos con aptitudes, por supuesto, y esa actitud competitiva que se lleva dentro. Vivos y despiertos. Sacando partido a cada aparición, a cada segundo.

2.500 peticiones para acudir a Vitoria

El osasunismo tiene ganas de viajar a Vitoria el próximo domingo, cuando Osasuna se mide al Alavés a las 16:15. Hasta el club han llegado 2.500 solicitudes de socios, una demanda que supera con creces las 387 entradas enviadas y que serán sorteadas este lunes después de que el plazo terminara anoche. El club enviará un SMS a los ganadores. Se espera un gran ambiente, ya que la venta que gestiona el Alavés ha ido a buen ritmo, también con compradores rojillos.

​Un Osasuna más sólido y fiable

Osasuna sumó su primer punto en El Sadar y consiguió dejar la puerta a cero, uno de los retos. Saldo insuficiente porque el partido pudo acabar en victoria, aunque se antoja como un buen punto de partida para ganar confianza y crecer. Arrasate apostó por una fuerte estructura física, a saber: David García, Catena, Lucas Torró y Budimir, como principales armas en los duelos. Un aspecto a tener en cuenta para restablecer la solidez que se había perdido. La apuesta de Mojica más adelantado sirvió para ganar profundidad mientras Juan Cruz sigue en un gran nivel.

​Los comentarios a una foto de Clara Galle

Ocurrió después de que Osasuna compartiera una imagen de la actriz navarra Clara Galle en El Sadar. Las redes sociales se llenaron de respuestas deleznables a las que tuvo que salir al paso. “Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. No he visto tal masacre cuando un jugador se quita la camiseta”, dijo. “Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas”, lamentó.

​Unai García, más cerca de regresar

No está siendo el inicio que soñaba Unai García, que no ha tenido minutos y sigue trabajando al margen para recuperarse de sus problemas de rodilla. Unas molestias que le vienen mermando en los últimos meses y que le han dejado KO en estas jornadas pese a que disputó los amistosos y que se ha sentado en el banquillo. Al fin, el tratamiento específico que está siguiendo parece que está dando resultado y acumula buenas sensaciones. Su próximo paso será trabajar en el césped.

