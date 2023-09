‘Fútbol patxaran’... sin alcohol

Hubieran sido dos auténticos golazos. Cada uno de un estilo diferente, pero seguro que muy aplaudidos por los entendidos en la materia. El Chimy Ávila fue protagonista en ambas jugadas, pero no estuvo acertado a la hora de definir. La primera, en el 40, la mandó a las nubes. La segunda, en el 62, el poste repelió una obra magistral de fútbol patxaran. . Cada uno de un estilo diferente, pero seguro que muy aplaudidos por los entendidos en la materia., pero no estuvo acertado a la hora de definir. La primera, en el 40, la mandó a las nubes. La segunda, en el 62, el poste repelió una obra magistral de fútbol patxaran.

Un Sevilla en horas bajas visitó El Sadar. Enfrente, un Chimy Ávila que siempre ha tenido olfato ante los hispalenses. El argentino, acostado en la banda derecha, había estado casi desapercibido hasta el momento. Pero el de Rosario no necesita mucho para oler la sangre y hacer daño. La primera mitad entraba en su recta final. Osasuna realizó una gran transición con la apertura al perfil izquierdo para la veloz carrera de Mojica. El colombiano la puso rasa, tensa y fuerte al segundo palo. El central Badé no llegó a despejar. Se quedó con el molde. Apareció el Chimy para reventarla. Le dio fuerza, mucha, pero no dirección. El resultado fue el evidente: el balón acabó en la grada. El ‘9’ por pura inercia se metió en la portería, no así el esférico.

La segunda acción fue de una belleza muy alta. Aimar Oroz se desgastó para ayudar en defensa ante una contra del Sevilla. El ‘10’ robó, condujo varios metros y se la pasó al Chimy que estaba en el balcón del área. El argentino trazó una pared con Budimir y, de primeras, la picó ante la salida del meta Nyland. Cuando ya se cantaba gol -o golazo- el poste repelió el disparo del rosarino. El rechace le cayó a Mojica, que se lanzó al suelo, pero el esférico impactó en la espalda del lateral Juanlu para marcharse a córner. El Sadar, literalmente, se cayó para vitorear una jugada de fútbol patxaran que recordó a los mejores tiempos rojillos.