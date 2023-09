Osasuna necesita comprar un arcoíris

Primer punto en El Sadar. Por fin, Y sólo se han tenido que jugar tres encuentros. Lo flipante es que se ha conseguido en un partido en el que el cerocerismo se ha impuesto por varias razones. Porque ellos no han aprovechado las mil y una concesiones de la defensa rojilla (Ocampos podía haberse largado con la bota de Pichichi) y porque nuestros atacantes andan contagiados de los defensas y fallan más que una escopeta de feria. La vida sigue igual... de mal.

Sería recomendable que los mandamases de La Famiglia, esos que dirigen el club de nuestro amores que atesora (y sigue sumando) una deuda de 65 kilacos de los bien tirados, fueran mirando en alguna web (china, supongo) un arcoíris para poder utilizarlo en los entrenamientos. Más que nada para que no nos pase lo que más de un partido nos pasa que es que los delanteros rojillos no marcan ni al arco de colorines. Digo yo que teniendo uno por lo menos no podrán decirnos nada. Ya luego que metan o no es otro cantar...

Canta esta defensa más que el nuevo disco de Luis Fonsi, que anda en La Voz y mi santa espera el lanzamiento como agua de mayo (o agua en los embalses, que para el caso es lo mismo). Cantan por arriba, por abajo, calientito, bien pegado que decía Ricky Martin. Y es que el choque contra el Sevilla del bueno de Mendilibar se presumía como una gran oportunidad para brindar a los de casa una victoria, estrenando el casillero del +3 y, de paso, poniendo el broche a un sábado de cumpleaños. El de mi santa madre y el de la canija de la familia, Martina, que ya sube hasta las 13 castañas. Ni por esas...

Además, los andaluces venían sin Sergio Ramos y tras jugar Champions, motivos por los cuales los nuestros deberían pillarlos cansados ya que Osasuna no jugó competición europea entre semana (pese a haber jugado la previa, y tal y cuál, ya saben...). Y nada. Tampoco. Que si quieres Arroz, Catalina, con leche y canela. Un quiero y no puedo que terminó con un salomónico reparto de puntos que deja a todos contentos. Y rabiosos.

Ni ocasión calva ni nada por el estilo. Ellos pudieron meternos tres al descanso, con un Ocampos que todavía no se explica cómo no le entró ninguna. Y los nuestros también pudieron marcar, que Oroz culminó contra el pecho del defensa una gran jugada de Budimir y el Chimy, en la más clara nuestra, remató a la rotonda de los locales de lucecitas de colores cuando lo fácil era empujarla adentro.

Y más en la segunda parte, donde Torró empaló todos los rechaces que tuvo y todos los mandó fuera. Ante una Clara Galle atónica en la banda, de invitada por el club que para esas pijadas y los vídeos lacrimosos ya tienen tiempo y dinero, maldito CVC, como para empeñarnos en traer gente como Arnaiz (cero minutos en esta entrega) o Raúl García de Haro, qué más bien debemos decir que por el aro nos la han colado los del Betis, a los que les hemos dejado pasta para que se queden con Abde. Paciencia y a tirar para adelante...

Lo que tiene esto es que no hay tiempo para lamentos. Que en cuatro días hay de nuevo partido, de nuevo en Pamplona. Contra el Atlético de Madrid del Cholo, que nos ha mojado la oreja todos estos años y que, o dan un golpe de timón, o van a seguir dejándonos babas en el pabellón auditivo. Mucho tienen que despertar los chicos, mucho tienen que cambiar las tornas, mucho tienen que mejorar la puntería si queremos empezar a sumar de tres en tres. De momento, si llega a tiempo el arcoíris, ya es un inicio. Luego pillamos carabinas para lo del punto de mira. Todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. ¡De nada!"

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!