Mendilibar: "La idea es consolidar el juego con gente que esté al cien por cien"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, declaró este viernes, en la víspera de medirse el sábado en Pamplona a Osasuna en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, que como su equipo disputa "partidos cada poco tiempo", trabaja con "la idea de consolidar el juego pero con gente que esté al cien por cien", ya que algunos de los jugadores a sus órdenes aún no están disponibles.

Mendilibar, en la comparecencia de prensa ofrecida en la ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento, informó de que el lateral zurdo argentino Marcos Acuña y el central brasileño Marcao Teixeira han trabajado los últimos días con el grupo "para ir recuperando sensaciones", aunque siguen de baja y no viajarán a Pamplona, donde espera un "Osasuna que es fuerte en casa, es difícil ganar allí".

El preparador vasco espera el sábado en El Sadar "una lucha fuerte entre dos equipos para ver quién se hace con el mando del partido" que los suyos deben "tratar de ganar" porque no han "empezado bien" y, tras el debut en la Liga de Campeones -empate el pasado miércoles como local ante el Lens (1-1)-, "hay que poner todo el pensamiento en Osasuna".

"Nos cuesta ganar, pero a todo el mundo le pasa. Debemos coger la autoestima individual y la autoestima como grupo", señaló un Mendilibar que es consciente de que ha "firmado un contrato" hasta final de temporada "pero, a veces, no es verdad" y la relación con el club "puede durar menos o más, según salgan bien las cosas".

"Llegué hace seis meses y tratamos de hacer mejor al equipo, al club. El inicio no ha sido bueno pero sólo me centro en entrenar. Los nombres que ponéis vosotros -de posibles sustitutos que barajaría el Sevilla- me importa poco. Estoy tranquilo, aunque sé que mandan los resultados", añadió al respecto.

José Luis Mendilibar, sin embargo, recalcó que el Sevilla hizo "no hace mucho hicimos unos grandes tres meses" y no cree "que eso se olviden tan pronto, pero da igual", aunque sí dejó claro que "con la gente del club no ha cambiado nada" pues reina una "normalidad total".

El técnico vizcaíno justificó los cambios en sus alineaciones "porque la gente se sobrecarga" y eso lleva a que "participe un mayor número de futbolistas", por lo que negó que hubiese "nadie indiscutible", ya que "hablar de individualidades conduce a poco", pues los buenos resultados llegarán "siendo un equipo y encajando lo mejor posible a todos".