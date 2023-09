buena sensación por la imagen de enfado por la actuación de Ortiz Arias en El Sadar, que castigó con penalti un leve contacto de Robert Lewandowski. El central vio la roja y será baja en Lade Osasuna contra el Barcelona se mezclaba este lunes 4 de septiembre con elpor la, que castigó conun leve contacto de Alejandro Catena sobre. El central vio la roja y seráen Getafe

El árbitro no tuvo la misma vara de medir y eso es lo que ha levantado ampollas en el osasunismo. Si eso fue penalti, se produjeron otras jugadas en las que no se impartió justicia de la misma manera. Después del penalti hubo un agarrón, también ligero, de Iñigo Martínez a Budimir en la frontal del área. En ese caso el colegiado ordenó seguir el juego. Hubiese sido tarjeta roja para el de Ondarroa.

En el capítulo de acciones polémicas se presenta también el gol de Koundé en otro contacto dentro del área. El central tocó a Pablo Ibáñez en el salto para impulsarse en el remate. Osasuna se sintió perjudicado en una acción muy similar al gol de Hugo Duro, que hizo falta en ataque a David García en su remate, pero no se señaló.

Desde el VAR tampoco se advirtió de un codazo de Oriol Romeu a Pablo Ibáñez dentro del área, que hubiese sido pena máxima. Cuestión de analizar las jugadas igual para los dos equipos. El Sadar fue un clamor y ayer aún duraba el cabreo, lo que no eclipsa un gran partido pese a la derrota.

"No entiendo la diferencia de criterios en los contactos"

Braulio Vázquez puso voz al malestar por el criterio de Ortiz Arias frente al Barcelona y puso el foco en la falta de criterio. “Prieto Iglesias vino a explicarnos al principio de temporada las normas, pero no entiendo la diferencia de criterios. Si es fútbol para unas situaciones lo es para todas”, comentó el director deportivo en su comparecencia. Como es habitual, no se mordió la lengua a la hora de abordar los asuntos y tampoco cuando tocó hablar de los árbitros.

“Quitando las acciones puntuales me gustó que dejara jugar porque esto es fútbol. El criterio de dejar jugar está bien”, expresó sobre una buena línea en general que falló en los momentos decisivos. “No entiendo que el primer gol es fútbol y no es falta a Pablo. La acción de Oriol con Pablo es fútbol (el codazo) y sigue siendo fútbol la de Catena con Lewandowski”, relató sobre las jugadas puntuales.

UNOS CONTACTOS SÍ, OTROS NO

“Saca amarilla de inicio porque cree que hay contacto. Intenta jugar la pelota y no llega. Luego le llaman del VAR, pero parar una imagen no significa que hay contacto. Si paras la imagen del gol de Koundé es falta, si paras la imagen de Romeu con Pablo es penalti… “, continuó poniendo sobre la mesa acerca de esa parcialidad evidente en la toma de decisiones de Ortiz Arias. Y no es la primera vez.