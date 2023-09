El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha comparecido para analizar el cierre del mercado de fichajes. Así te lo hemos contado en directo.

Arbitrajes Comienza Braulio hablando de los arbitrajes tras el partido ante el Barça. "Está bien que dejen seguir jugando, pero no entiendo que si la de Oriol con Pablo es fútbol, sigue siendo fútbol la de Catena con Lewandoski. No entiendo la diferencia de criterios."

Mercado de fichajes: los que han llegado "En cuanto al mercado, somos con el Athletic los que menos hemos firmado. Traer a Catena libre es complicado, está el tema de Jose (Arnaiz) que ha hecho una temporada fantástica en Segunda, el lateral izquierdo tras el fin de ciclo de Manu y la incorporación de Raúl, tras su temporada brutal, es una apuesta importante de presente. También nuestros chicos del B, que forman parte de nuestra primera plantilla."

La eliminación de Brujas "Es una pena a todos los niveles, pero la desilusión no puede convertirse en frustración. Entiendo lo que dijo Jagoba porque hemos pasado de Segunda hace cinco años... El Málaga y el Dportivo están en Primera RFEF. No podemos banalizar quiénes somos y de dónde venimos. El objetivo prioritario es mantenerse en Primera, tenemos un problema grave si perdemos esa noción".

No ha habido ofertas serias "La oferta de los ingleses por David fue surrealista, no había visto una cosa así en mi vida. No había una oferta concreta, no podíamos rechazar nada porque no había una oferta, era una declaración de intenciones. David tampoco ha forzado nada".

Abde "Abde, hablamos con él, porque tenemos buena relación. Eligió el Betis como el año pasado eligió Osasuna. Él tenía claro que quería ir al Betis, hubo una opción cuando no podían inscribirlo, pero él quería ir al Betis. Él ha decidido irse allá y encantado de que haya estado con nosotros. Igual a uno de nuestros canteranos, por una oferta que le cambie la vida, decide marcharse".

La guinda de la plantilla "Más que extremo, que nos han ofrecido muchos, hablamos de un jugador que fuera diferencial. Pero tenemos muchas limitaciones y no tenemos el dinero de la Conference".

Abde y la posibilidad de venir "Como el Betis no lo podía inscribir, estábamos nosotros y otros equipos. El dinero que se podía pagar no era un gasto, era una inversión. Pero pensar que podemos competir con esos equipos es perder la noción de la realidad. Vamos a valorar lo que tenemos porque no siempre lo tendremos: necesitamos vender con los ingresos que tenemos y los límites que tenemos".

El salario de Abde "El salario de Abde es importante. Pero su voluntad más. Él tenía claro que se quería ir al Betis, pero hubiéramos hecho un esfuerzo por él".

Renovaciones Sobre Iker Muñoz, Rubén García: "Alguna renovación está avanzada y en breve habrá novedades sobre alguno de estos jugadores".

​Sobre Jagoba: "Más feliz que aquí no va a estar en ningún sitio. Pero tanto él como yo tenemos miedo de salir mal de Osasuna porque todo esto, que ahora es idílico, vaya mal".

Más sobre Abde "Si lo que gana Raúl y lo que gana Abde es diferente, la diferencia entre el dinero que es invierte es muy diferente".

El rendimiento de Mojica "Marcó el primer gol. Que la gente vea el Leganés-Osasuna de Estupiñán y se quedarán tranquilos".

La cantera "No valen los once del B. No todas las generaciones son las mismas, hemos subido a 13 en 5 años pero necesitamos competir en 1ª RFEF para que estén más formados".

El esfuerzo por Abde "La cantidad cuando nos llamó el Barça era menor a la que ha pagado el Betis, pero íbamos a hacer el esfuerzo. Pero era un esfuerzo extraordinario, pero no es un dinero con el que contemos ahora".

"Siempre estaremos abiertos a un jugador diferencial" "Abde era extraordinario, pero tenemos laterales altos. Nos han ofrecido extremos pero o era para mejorar o no lo hacíamos. Hay formas de generar ingresos hasta diciembre. Pero los 5,5 millones de la liguilla de la Conference no los tenemos".

El objetivo de la temporada "La ambición no la dejamos atrás. Pero vamos a hacer los 42 puntos. El Espanyol, con Braithwaite bajó a Segunda".

La Copa este año "Al no jugar en Conference... Hay que ir paso a paso, si podemos llegar lejos... Pero el año pasado lo pagamos, todo penaliza pero si estamos en la clasificación muy mal tendremos que estar pendientes sobre todo de la Liga".

LaLiga de este año "El propio impulso de jugar en casa nos hace tomar decisiones precipitadas, pero son Athletic, Brujas y Barça, no es cualquiera".

Las variables de Kike "Son bastante realizables si se salva el Alavés. Cada gol que marca y supeditado a la permanencia cobramos un buen pellizco".