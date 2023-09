Hablamos de competir contra todo uno el. Nos estamos equivocando o esa es mi sensación. Quizá el equivocado esté yo, pero hay que ver de dónde venimos. En los últimos años el equipo está quedando muy por encima de su límite salarial y eso habla de que hacemos autocrítica, tenemos ambición y no caemos en la autocomplacencia. Nuestro límite salarial no está ni de lejos entre los diez primeros y estamos quedando ahí: décimo, undécimo, noveno, séptimo... Si ahora nos va a aparecer que caer contra el Brujas o quedar en el puesto quince es una mala temporada lo puedo entender, pero yo no lo comparto. Es cierto que nos fastidia porque lo tuvimos cerca, pero estamos hablando del Brujas”, desarrolló con rotundidad el técnico rojillo.