La Copa Sentimiento se queda en Tajonar

Osasuna no ha podido comenzar de mejor manera la temporada. Este martes, 29 de agosto, el conjunto dirigido por Iosu Domínguez se proclamó campeón de la segunda edición de la Copa Sentimiento. En ella participaban también la Real Sociedad y el Villarreal.

Osasuna y el conjunto valenciano abrieron una bonita tarde de fútbol en las instalaciones de Tajonar. La expectación era máxima y el equipo local no defraudó a los asistentes. Con un doblete de Alexia Jr, que a la postre sería galardonada con el premio de mejor jugadora del torneo, Osasuna se impuso en el primero de los tres partidos de la cita -todos ellos disputados a 45 minutos-. Tras el pitido final se disputó una tanda de penaltis -para decidir el campeón en caso de empate final entre dos equipos- en la que únicamente hubo tres lanzadoras por equipo. En esta primera tanda Osasuna cayó por 3-1.

A media tarde entró en juego la Real Sociedad, gran favorito para alzarse con el título. Las donostiarras debutaron ante el Villarreal pero no pudieron pasar del empate en un encuentro en el que no hubo grandes ocasiones. La final ya estaba encuadrada. Si la Real vencía a Osasuna tanto en el tiempo reglamentario como en los penaltis se proclamarían campeonas, pero el conjunto rojillo no lo iba a permitir.

El partido tuvo un gran ritmo desde el principio pero el marcador no se movió en los 45 minutos. De esta manera, Osasuna hizo bueno el factor de local y pudo alzar el trofeo tras conseguir una victoria y un empate. Esta fue la primera vez que el conjunto navarro se hizo con el título de campeonas de la Copa Sentimiento.