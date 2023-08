Las entradas a la venta para el choque contra el Barça en El Sadar, a partir de 80 euros

El3 de septiembre ante el Fútbol Club Barcelona en el estadio deha sidopor parte de lade la entidad. A lo largo de la temporada habrá dos Días del Club, este y el del encuentro que enfrente a los rojillos ante el Real Madrid en. Ellos Días del Club en eldurante la campaña de renovación, por lo que no deberán realizar ninguna gestión y el acceso al partido se realizará como siempre con la tarjeta de la temporada 2023-2024. Quienes no recuerden si incluyeron los Días del Club o no, pueden comprobarlo en su carnet, donde debería aparecer impresa la inscripción "Con Días de Club".