Baraja: "El fútbol no ha sido justo"

Rubén Baraja, señaló en rueda de prensa tras la El entrenador del Valencia , señaló en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en Mestalla ante Osasuna , que el fútbol no fue justo con su equipo, ya que apuntó que mereció la victoria y lamentó perder un punto en los últimos instantes del encuentro.

"Me ha sentado mal cómo hemos perdido por lo que hemos visto en el partido, porque si es un rival es superior, reconoces que han sido mejores y ya está. No hemos entrado al ritmo, nos ha costado coger el sitio, hemos concedido el penalti y hemos ido a contracorriente, pero hemos llegado bien la descanso y en la segunda parte hemos generado ocasiones, encontramos el empate, que pudo llegar antes, y pudimos ganar el partido en la acción de Javi Guerra", comentó.

"Estoy enfadado con el final del partido, porque en un partido que se nos había puesto tan difícil, logramos empatar y en la ultima acción pasan cosas que no podemos consentir si queremos ganar el partido porque si no puedes ganar al menos mantener el punto, porque cada punto tiene su valor. El fútbol no ha sido justo por lo que se ha visto, pero hay que seguir trabajando", sentenció.

El tanto de su equipo lo marcó Hugo Duro, tras casi un año sin ver puerta, y al respecto indicó que "venía haciendo muy buen trabajo en los dos primeros partidos pero no había encontrado el gol y hoy lo ha hecho. Me alegro mucho por él y espero que se rompa una racha y que le dé posibilidades de seguir marcando goles en el futuro".

Preguntado por el mercado de fichajes, el técnico vallisoletano dijo que "no voy a insistir en ese tema, quiero hablar del partido, aún quedan cuatro, cinco o seis días para el cierre de mercado y espero que se pueda cerrar alguna situación".

"El equipo es joven pero con trabajo, esfuerzo, energía y puliendo cosas en las que el equipo puede mejorar, creo que van a poder crecer y eso es lo que les transmito. Hemos visto una buena versión equipo en la segunda parte porque en la primera no me ha gustado", concluyó.