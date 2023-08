Medio millón de euros, la taquilla de la Conference para Osasuna

Quinta participación en Europa. De la última, habían pasado 16 años. El rojo coloreó una grada que no dejó de apoyar. Tampoco cuando finalizó el partido. Aunque fuera con derrota. Queda la bala del jueves de la vuelta, donde habrá 1.500 rojillos. El Sadar presentó el jueves un magnífico aspecto. Era una ocasión histórica.De la última, habían pasado 16 años. El rojo coloreó una grada que no dejó de apoyar. Tampoco cuando finalizó el partido. Aunque fuera con derrota

En las horas previas, se hablaba de la posibilidad de que se batiera el récord de aficionados. Eran palabras mayores superar ese listón, el que se colocó en la semifinal de Copa contra el Athletic. 23.026 almas para un aforo oficial de 23.576. Con todo el papel vendido, la Conference atrajo finalmente a 21.985.

¿Por qué no se llenó? Principalmente, porque hubo decenas de vacantes en las plazas hospitality, cuyos socios tenían que pagar 70 euros. A ello se suma que los periodistas acreditados no pasaron por los tornos como es habitual, y que hubo socios con localidad comprada que por lo que sea no acudieron.

En cualquier caso, la recaudación fue una de las más jugosas con medio millón de euros para las arcas. Pasaban por taquilla los abonados, con precios según qué zonas de 15, 20 y 25 euros. Compraron algo más de 17.000 (un 85%), a los que se añadieron los que adquirieron su butaca como simpatizantes y público general, unos 3.600, a 30, 35 y 40 euros.

EQUILIBRAR EL LÍMITE SALARIAL

Los ingresos recaudados hay que ponerlos en un contexto, marcado por el límite salarial que aumentó en el momento en que la UEFA dio luz verde a la participación en Europa. Osasuna consideró entonces que era necesario reforzar la plantilla para ser más competitivos.

En ese caso, LaLiga contempla el escenario de los clubes en la fase de grupos. No se puede esperar al desenlace del día 31 con el mercado terminándose. Y aquí, la entidad ha querido ser precavida en el caso de que no pase esta eliminatoria de playoff.

Al ver que el rival era de entidad, se abordó la posibilidad de que los socios pagaran. Además de por los gastos del estadio, el club ha querido paliar unas posibles pérdidas. Si se produce la eliminación, habría un descuadre al menos aminorado con el medio millón de recaudación y los 850.000 euros que da la UEFA a los derrotados.

De ahí, por cierto, hay que restar 100.000 por la sanción aceptada tras la resolución del organismo para participar, pero que penalizaba haber acudido a la justicia ordinaria. Si Osasuna pasa a la fase de grupos, los ingresos serán de 3 millones. Otro horizonte.