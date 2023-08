Baraja: "Arrasate ha puesto su sello a Osasuna y son un equipo muy competitivo"

entrenador del Rubén Baraja, señaló en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla frente a sello personal al conjunto navarro, al que calificó como un equipo "muy competitivo e intenso". Eldel Valencia , señaló en laalen Mestalla frente a Osasuna que el técnico Jagoba Arrasate ha imprimido su, al que calificó como un equipo "muy competitivo e intenso".

"Tenemos un rival en frente que es uno de los equipos que mejor lo hizo la pasada temporada, en cuanto a cómo compite cada partido y acción. Tenemos que afrontarlo con una gran mentalidad, ganas, actitud y buen fútbol para hacerles daño. Jugamos en casa ante un gran rival que siempre está en el partido y poder encadenar tres victorias sería empezar con buena dinámica y que los chicos sigan creyendo en lo que proponemos", señaló.

"Osasuna lleva con el mismo entrenador bastante tiempo y eso siempre ayuda a que las cosas se puedan hacer mejor, porque es un trabajo más continuo. Arrasate ha puesto su sello a Osasuna, que es un equipo intenso, un grupo formado para competir para cada partido, que el año pasado de clasificó para la Conference League y es un equipo difícil de batir", añadió.

Baraja no quiso entrar a valorar la falta de fichajes en su equipo, en el que se han producido diez bajas y tan solo tres llegadas, y se limitó a señalar que "esas son las cifras y la situación que tenemos", aunque sí que fue rotundo al afirmar que en el caso de lograr el domingo el tercer triunfo consecutivo no cambiaría en nada sus pretensiones de reforzar su plantel.

El técnico no quiso avanzar si incluirá a Javi Guerra en el once inicial, tras sus buenas actuaciones en los dos primeros partidos, ni si contará con Sergi Canós, último refuerzo del equipo y que ha entrenado esta semana con el equipo.

"Mañana veremos, acaba de llegar, ha hecho su pretemporada pero de aquella manera, porque hay tiempo de trabajo que no cumples cundo estás pendiente de si te vas o te quedas. Tenemos que ir con cuidado con él en cuanto a su puesta a punto e irá progresando las próximas semanas y veremos cómo está de cara a mañana", apuntó sobre Canós.

Por último, se refirió a toda la polémica que se ha vivido en torno a la figura del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por su comportamiento en la final del Mundial femenino.

"Es evidente que este tipo de comportamientos son inadecuados y no estuvo acertado en la forma de actuar, mí me gusta que siempre haya respeto a todas las personas, indistintamente de su género, raza o creencia. Por otro lado, es una lástima que estas situaciones empañen el gran éxito de la selección femenina y esto me provoca un poco de tristeza", finalizó.