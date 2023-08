Rubén García desvela la receta de Osasuna: "Somos muy cazurros y todos los entrenos vamos como aviones"

Radio Marca. Al de Xátiva, autor del primer gol de la temporada en Balaídos, le han preguntado por la receta competitiva de este Aquí da igual el día que sea, en todos los entrenamientos vamos como aviones. La gente que viene de fuera lo destaca: aquí no frena nadie. Se va a la disputa con todo. Me decía Aitor, cuando vino el Levante, aquí hay una falta y no para nadie. Vamos como locos. A nivel de competir y a la hora de la verdad, tenemos ese carácter. Todos. Somos un grupo muy unido. El rendimiento es alto juegue quien juegue", ha reflejado. Rubén García se ha pasado este jueves 17 de agosto por la tarde por los micrófonos del programa 'La Pizarra de Quintana' de. Al de Xátiva, autor del primer gol de la temporada en Balaídos, le han preguntado por la receta competitiva de este Osasuna juegue quien juegue y su respuesta ha sido descriptiva. Pura cuestión de identidad. "Es muy fácil de resumir: somos muy cazurros.La gente que viene de fuera lo destaca: aquí no frena nadie. Se va a la disputa con todo. Me decía Aitor, cuando vino el Levante,. Vamos como locos. A nivel de competir y a la hora de la verdad, tenemos ese carácter. Todos. Somos un grupo muy unido. El rendimiento es alto juegue quien juegue", ha reflejado.

"Tenemos mucha ilusión del jueves y pasear el escudo de Osasuna por Europa. Ojalá pasar esta ronda y competir en fase de grupos. Es una experiencia brutal para nuestra afición que pueda viajar por Europa", ha asegurado el centrocampista, que ha recordado la incertidumbre que hubo en verano por la participación en la Conference League. "Entendía que iba a ser complicado jugar finalmente en Europa, que era complejo. Era un tema muy sensible y para mí era algo injusto. Nos lo habíamos ganado por la parte deportiva. Me había hecho a la idea de que no íbamos a ir".

Rubén García ya tiene experiencia de haber jugado en Europa con el Levante. "Tengo buenos recuerdos, aunque hace ya más de 10 años. Ahora intento transmitir mi experiencia a los jóvenes del equipo que traten de disfrutar del día a día que al final es lo que guardarán para el futuro".

Sobre la figura de Jagoba Arrasate, ha señalado: "Es muy importante no sólo como entrenador sino también por el tipo de persona qué es. Da tranquilidad al jugador y deja que él mismo fluya cada día. En cuanto al grupo deja que se auto-gestione y eso es muy valioso".

Por último, ha valorado que es feliz en Osasuna. "Estoy muy a gusto y tranquilo en Pamplona. Lo único que me da miedo es no tener ganas de jugar y competir cada día."