Osasuna se pone el techo en las Perseidas

Había ganas de fútbol, de Primera División, de competición y, sobre todo, de , de competición y, sobre todo, de Osasuna . Muchas ganas. Y es que en todo el verano nos hemos apretado un Europeo sub-21, otro sub-19, medio Mundial femenino y todo el culebrón de la UEFA y su sanción a Osasuna, injusta tal y como se ha demostrado con el tiempo, para preparar el camino de la vuelta a la Liga. Con el mercado de fichajes por el medio lleno de salidas y llegadas. Y lo que te rondaré, morena...

Una pulsera y dos colores. Ese fue el presente que me calzó en la muñeca izquierda mi otra muñeca, la piedra preciosa de casa, con los colores de nuestro equipo. ¿Amuleto? A saber, que en Galicia meigas, haberlas, haylas. Y por si las moscas toda ayuda es poca y la suerte visita a quien la busca. No sé si fue por eso, por la caminata matinal en la que topé con Altuna, Altuna junior y la Piluqui que me insuflaron otro hálito osasunista o que ya llevamos unos años en los que todo lo que toca Jagoba lo convierte en oro. Pero la verdad he de reconocer que hora y media antes del inicio veía clara la victoria roja. Clarísima.

Como se debieron ver las lágrima de San Lorenzo, esas Perseidas que surcaron el cielo en la noche de este fin de semana, viernes incluido, y que parece que es donde los nuestros se han puesto el techo. Como decía Buzz Lightyear, "en el infinito y más allá". Osasuna no tiene techo, y con Catena menos. Este equipo hizo milagros la pasada campaña pero me da en la nariz, y la tengo larga (la nariz) que esta temporada va a dejar pequeña la anterior.

Y eso que no viajó a Vigo Raúl García... de Haro, no Rulo. Tampoco hizo falta. Porque en un mes en el que las sorginak (brujas) van a marcar el camino rojillo, las meigas celtiñas fueron derrotadas con justicia y merecimiento. Que se preparen las belgas, que nos vamos a traer el pase a la fase de grupos de la Peras Conferencia, además de una buena ración de chocolate.

Jagoba sí que es una bruja. Sacó dos fichajes en el once, Catena y Mójica. Y el resto los mismos o esperados por la parroquia salvo la ausencia del Chimy, suplida de perlas por un Rubén García que salió más enchufado que un exministro. Como todo el equipo, oigan. Desde Sergio Herrera, que terminó el choque con recorte en plan sobrado, o Rubén Peña, jugadón en el segundo gol y partidazo del lateral. Torró y Moncayola asentados, Aimar Oroz con su calidad pero aún sin el fondo que tiene que coger, Moi Gómez de Pichichi y desequilibrante y Budimir pensando que está en el tramo final de competición más que en el inicio. Partidazo de todos.

La cosa no ha podido empezar mejor. Colíderes con Rayito y el Real Madrid, con tres puntos ya en el saco y metiendo ventaja a las primeras de cambio a los rivales directísimos y cercanísimos. Tal cual, le duela a quien le duela. Y ojito, que la jornada 2 nos deja en El Sadar un Osasuna-Athletic que puede ponernos con seis puntazos, lo veo clarísimamente.

Osasuna dominó, hizo un primer tiempo perfecto, con ocasiones y el gol de Rubén García. Me hace gracia la gente que dice que son dos goles de rebote. Claro, claro. Pero hay que ir a buscar el rechace, hay que meter gente en el área rival. Y tanto en un gol como en el otro se demostró la idea que tiene de fútbol Jagoba para nuestro Osasuna. Y no pude ser más bonita. Al ataque, controlando el cuero, alejándoselo al rival cuando hace falta. Tocando en corto y sabiendo lanzar en largo. ¿Qué más queremos?

Queremos ganar al Athletic. Es lo que toca. Queremos llegar a la fase de grupos de la Conference. Queremos mejorar la temporada pasada. Y dicen que, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero me da, insisto, en este naso que tengo en la jeta, que este año vamos a tener muchas más risas y muchas más sonrisas que el año pasado. Y mirad de qué año venimos. ¿Apuestas?

Osasuna no tiene techo, se lo ha puesto en las estrellas. Y eso nos va a permitir soñar, nos va a permitir superar cotas, nos va a permitir gozar como no lo hacemos hace años. Vale, que sí, que la pasada campaña gozamos, pero si lo mejoramos, ¿dónde puede llegar esta panda de descarados? Sólo voy a dar un dato. Se han ido tres, han venido cuatro. Se han ido Aridane, Abde y Kike García. Han venido Arnaiz, Catena, Mojica y Raúl García de Haro. El equipo ha mejorado, así que... ¡que tiemblen los demás!

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!