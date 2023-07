Jesús Areso, competencia para el lateral derecho de Osasuna

Uno de los focos de atención durante los primeros días de la pretemporada está puesto en el lateral derecho. ¿Qué ocurrirá el próximo curso? Rubén Peña acabó a gran nivel y Nacho Vidal sigue entrenando al margen para recuperarse de su lesión en el aductor de la pierna izquierda. No hay plazos para la vuelta del valenciano. En este contexto emerge la figura de Jesús Areso. El navarro, con contrato hasta 2026, salió cedido la pasada temporada al Burgos y ha vuelto a Tajonar con la intención de quedarse. “Para mí Osasuna lo es todo. He estado en Burgos feliz y estoy muy agradecido a la afición, pero estoy de vuelta a casa y eso tira mucho. Significa mucho para mí estar aquí”, apuntó el de Ablitas tras el test de ayer.

Esta vez parece que Jagoba Arrasate deberá darle una vuelta al lateral derecho. El pasado curso las lesiones de Rubén Peña y Nacho Vidal obligaron al técnico a subir del Promesas a Diego Moreno y alinear a Jon Moncayola en esa demarcación. Las probaturas serán historia si el de Ávila y el navarro siguen a este nivel. “El que sale beneficiado es el equipo. Jesús llevaba dos años sin jugar y la cesión le ha venido muy bien porque ha jugado muchos partidos en una categoría muy competitiva. También ha ganado en confianza. Eso hace que tengamos ahora mismo tres jugadores para esa posición. Llevamos una semana, pero no descarto que estén los tres”, sentenció el de Berriatua al ser preguntado tras el duelo de ayer.

Areso fue uno de los nombres propios del amistoso. Salió en la segunda mitad por Rubén Peña y anotó el 5-0 con un potente disparo. “Me ha caído el balón y no lo he dudado. He cerrado los ojos y ha entrado”, bromeó el navarro. En el club destacan su amplia zancada y la profundidad que le puede dar al equipo por la banda derecha, además de su potencia física para hacer repeticiones.

A sus 24 años Areso puede afrontar la temporada de su consagración en el fútbol profesional y luchará por quedarse en Pamplona. “Estas semanas son para que las piernas cojan carga y estar bien en un mes que empieza la competición. Las sensaciones son buenas y hay que ir rondando con los siguientes amistosos”.