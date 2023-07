El vuelo del pájaro Aimar Oroz

temporada 2023-2024, con las pertinentes pruebas médicas antes de saltar al verde de Tajonar el próximo lunes día 10, anclado al curso 2022-2023. Esta campaña se ha alargado más de la cuenta para el de Arazuri, que anotó el cuarto gol de la selección ante Ucrania, equipo ante el que jugó 31 minutos, y materializó en una soberbia acción individual. El Europeo sub21 ha sido el colofón a un año que ha supuesto el de la consagración en el profesionalismo a pesar de sus 21 años. Mientras sus compañeros ya han comenzado de forma oficial lacon las pertinentes pruebas médicas antes de saltar al verde de Tajonar el próximo lunes día 10, Aimar Oroz sigue. Esta campaña se ha alargado más de la cuenta para el de, que anotó el, equipo ante el que jugó 31 minutos, y materializó en una soberbia acción individual. Elha sido el colofón a un año que ha supuesto el de la consagración en el profesionalismo a pesar de sus 21 años.

El salto al primer equipo no pudo ser mejor. Debutó ante el Sevilla en El Sadar con victoria y gol de penalti. La cosa prometía. Y así fue, aunque ni los más optimistas hubieran imaginado la importancia capital que ha tenido El pájaro en una de las mejores temporadas de la historia rojilla. Oroz ha coleccionado piropos dentro y fuera de la Comunidad foral, pero nada le ha hecho levantar los pies del suelo.

El canterano se ha hecho con un puesto en el competitivo once titular que Jagoba Arrasate ha tratado de confeccionar cada jornada. Ni el fichaje de relumbrón de Moi Gómez ha hecho sombra a la irrupción del navarro. Han sido 31 partidos ligueros disputados. En dos estuvo en el banquillo, uno se lo perdió por acumulación de tarjetas y cuatro por molestias en el tobillo -en dos tandas separadas en el tiempo-. Nada más le ha parado al habilidoso talento de 21 años. Su primer curso entero en la elite se ha saldado con tres goles (Sevilla, Rayo Vallecano y Mallorca) y media docena de asistencias.

En la larga travesía copera también ha tenido importancia Aimar Oroz. Se estrenó en Arnedo en la segunda ronda -apenas siete minutos-, pero desde la tercera eliminatoria ha sido titular indiscutible. Nàstic de Tarragona, Real Betis en el Benito Villamarín -los 120 minutos-, ante el Sevilla en El Sadar y el doble enfrentamiento de semifinales contra el Athletic. Por supuesto, tampoco se perdió la final de La Cartuja en una noche inolvidable para el osasunismo. Fue, por cierto, de los más destacados ante el Real Madrid.

Oroz es el futbolista mejor blindado de Osasuna. El año pasado prolongó su contrato hasta 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 28 millones, la más alta contando los derechos económicos del club.

Cuatro días de vacaciones y un Europeo sub21

Dos días en Hendaya, uno en Hondarribi y otro en su pueblo, Arazuri. Así repartió Aimar Oroz sus cuatro días de vacaciones que ha tenido desde que el pasado 4 de junio cerraran la temporada en El Sadar frente al Girona. La exigente campaña se alargó todavía para el canterano rojillo con la llamada de Santi Denia para disputar el Europeo sub21 entre Georgia y Rumanía. “Motiva mucho, impone algo, pero sobre todo es ilusionante”, declaró en una entrevista reciente para este periódico.

En un combinado de estrellas de primer nivel, el rojillo se está haciendo un hueco en la medular y ha brillado con luz propia en sus cuatro apariciones que ha tenido en el torneo. De hecho, ante Suiza en los cuartos de final dio la asistencia de gol a Miranda. La fama no le abruma. “Me lo tomo con normalidad. Hago lo mismo de siempre. Vivo en el pueblo, en mi ambiente. No he hecho nada”, decía el de Arazuri antes del torneo.

Si los 38 partidos con Osasuna no hubieran sido suficientes esta temporada, con La Rojita ha disputado hasta el momento siete. Otros dos navarros más forman la nómina de la sub21. Ohian Sancet, centrocampista del Athletic, y Jon Pacheco, defensa central de la Real Sociedad, están disfrutando de un torneo de relumbrón. La selección sacó el pasado domingo el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. El de Arazuri, como ocurrió en la última edición con su compañero Jon Moncayola, opta a ir entre los inscritos.