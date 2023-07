Braulio, sobre la posible sanción de la UEFA a Osasuna: "Dan ganas de dejar el fútbol"

Braulio Vázquez se ha mostrado tajante sobre la propuesta de sanción a Osasuna por parte de dos inspectores de la UEFA. La participación en la Conference corre serio peligro a la espera de lo que dictamine ahora Apelación. “Te dan ganas de dejarlo todo, de dejar el fútbol directamente. Dudas de todo, somos un ejemplo para mucha gente. Un presidente me dijo que éramos un ejemplo para los pequeños, se están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que el club sobreviviera. Te auto denuncias a la Policía y te castiga doblemente. Es surrealista. Nos lo hemos merecido en el campo”, ha explicado en la presentación de se ha mostrado tajante sobre la propuesta de sanción a Osasuna por parte de dos inspectores de la UEFA. La participación en la Conference corre serio peligro a la espera de lo que dictamine ahora Apelación. “Te dan ganas de dejarlo todo, de dejar el fútbol directamente. Dudas de todo, somos un ejemplo para mucha gente. Un presidente me dijo que éramos un ejemplo para los pequeños, se están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que el club sobreviviera.. Es surrealista. Nos lo hemos merecido en el campo”, ha explicado en la presentación de José Arnaiz

“Es tremendo el daño que nos están haciendo a nivel de imagen. La credibilidad se tarda tiempo en tenerla y se pierde fácil. Nos están haciendo muchísimo daño. No sé si no interpretan. Son otros gestores, somos un ejemplo para el fútbol español, vamos a dar ponencias sobre el modelo Osasuna y luego te lo quitan. No creo en nada, me da igual lo que me digan. El término justicia no sé cuál es”, ha expresado.