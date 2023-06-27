Aprobada la configuración de la Primera RFEF para la 23/24: Osasuna Promesas, contra los equipos del norte
El sistema de competición volverá a establecerse a través de dos grupos de veinte equipos cada uno
- Diario de Navarra
GRUPO 1
CD ARENTEIRO
CD LUGO
CD TERUEL
CE SABADELL FC
CF FUENLABRADA
CF RAYO MAJADAHONDA
CLUB ATLÉTICO OSASUNA B
CYD LEONES
FC BARCELONA ATLÈTIC
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
RC CELTA DE VIGO B
RC DEPORTIVO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B
REAL UNIÓN CLUB
SD LOGROÑÉS
SD PONFERRADINA
SD TARAZONA
SESTAO RIVER CLUB
UE CORNELLÀ
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
GRUPO 2
AD CEUTA FC
AD MÉRIDA
ALGECIRAS CF
ANTEQUERA CF
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
CD ALCOYANO
CD ATLÉTICO BALEARES
CD CASTELLÓN
CF INTERCITY
CLUB ATLÉTICO DE MADRID B
CLUB RECREATIVO GRANADA
CÓRDOBA CF
LINARES DEPORTIVO
MÁLAGA CF
RC RECREATIVO DE HUELVA
REAL MADRID-CASTILLA
REAL MURCIA CF
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
UD IBIZA
UD MELILLA