Edición impresa

Actualidad Navarra, Pamplona, Tudela, Estella, Osasuna, Deportes, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Política, Economía, Trabajo, Sociedad.

Primera RFEF

Aprobada la configuración de la Primera RFEF para la 23/24: Osasuna Promesas, contra los equipos del norte

El sistema de competición volverá a establecerse a través de dos grupos de veinte equipos cada uno

Ampliar Configuración de la Primera RFEF para la 2023/2024
Configuración de la Primera RFEF para la 2023/2024RFEF
  • Diario de Navarra
Publicado el 27/06/2023 a las 12:14
Las federaciones territoriales y autonómicas, una vez atendidas las necesidades, inquietudes y peticiones de los clubes, han aprobado este 27 de junio la disposición de los grupos de Primera Federación para la temporada 2023/2024.
El sistema de competición volverá a establecerse a través de dos grupos de veinte equipos cada uno, en formato liguero a ida y vuelta y con sendos puestos de ascenso directo reservados para los campeones de cada uno de los dos grupos
De esta forma, la opción B, alternativa norte/sur, ha sido la más votada por dichas instituciones. Por lo tanto, Osasuna Promesas, único conjunto navarro en esta categoría, se medirá a los equipos del norte. 

GRUPO 1

CD ARENTEIRO
CD LUGO
CD TERUEL
CE SABADELL FC
CF FUENLABRADA
CF RAYO MAJADAHONDA
CLUB ATLÉTICO OSASUNA B
CYD LEONES
FC BARCELONA ATLÈTIC
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
RC CELTA DE VIGO B
RC DEPORTIVO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B
REAL UNIÓN CLUB
SD LOGROÑÉS
SD PONFERRADINA
SD TARAZONA
SESTAO RIVER CLUB
UE CORNELLÀ
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF

GRUPO 2

AD CEUTA FC
AD MÉRIDA
ALGECIRAS CF
ANTEQUERA CF
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
CD ALCOYANO
CD ATLÉTICO BALEARES
CD CASTELLÓN
CF INTERCITY
CLUB ATLÉTICO DE MADRID B
CLUB RECREATIVO GRANADA
CÓRDOBA CF
LINARES DEPORTIVO
MÁLAGA CF
RC RECREATIVO DE HUELVA
REAL MADRID-CASTILLA
REAL MURCIA CF
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
UD IBIZA
UD MELILLA

volver arriba

Activar Notificaciones

Continuar

Gracias por elegir Diario de Navarra

Parece que en el navegador.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, para poder seguir disfrutando del mejor contenido y asegurar que la página funciona correctamente.

Si quieres ver reducido el impacto de la publicidad puedes suscribirte a la edición digital con acceso a todas las ventajas exclusivas de los suscriptores.

Suscríbete ahora