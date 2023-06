Osasuna y la Inteligencia Artificial (IA)

Estadio El Sadar, 17:46 de una tarde de domingo de un día futuro. Jagoba recibe un mensaje en su Tablet generado de forma automática por el sistema de IA que analiza el partido, en el mismo instante en que el árbitro pita el final de la primera parte. Simultáneamente, Bittor recibe otro mensaje que resume las jugadas a balón parado y Richard las jugadas de influencia de los porteros. Mira a su segundo y le dice: “A ver qué me dice ahora ésta…”.

Podría haber sido peor, Jagoba, el 0-1 es un mal menor…

En ataque: no estamos llegando porque están muy anchos en bloque medio. Hay momentos en que sincronizan a cinco y no progresamos. Analizando sus veintisiete partidos anteriores, se les puede hacer daño de dos formas:

1.- Atacar con Aimar y Barja en la banda derecha pegados a la línea. Para ello Kike tiene que bajar a defender menos para fijar a su lateral y estar preparado cuando robamos. Sobre todo, necesitamos asimetría 70-30.

2.- Atraerlos en juego estático, y si no vienen, jugamos en largo a la espalda de su lateral izquierdo. No nos interesan las posesiones largas si están bien plantados en defensa porque no hacemos daño.

En defensa: no está funcionando nuestra posición adelantada porque Morales y Sánchez son muy rápidos. Opciones:

1.- Nos ponemos en bloque medio como mucho.

2.- Nos quedamos como estamos, es un riesgo de 0.87, pero al estar muy juntos les cuesta llegar y tenemos la posesión en 72%.

Estadio El Sadar, 18:55, el árbitro finaliza el partido, la IA comunica:

Enhorabuena por el 2-1. No me has hecho ni caso, pero tu plan ha funcionado. Quizá no te has dado cuenta, pero desde el minuto setenta y tres en adelante, han bajado su centro de gravedad siete metros, valor mínimo de sus últimos treinta partidos. Los dos goles a favor han estado provocados por la insistencia en la banda derecha sobre la posición de Gabaldón, que ha podido parar los primero cuatro centros, pero al quinto ha aparecido por sorpresa Chimy y se ha adelantado a la defensa en el despeje.

La jugada en que Aimar recibe de espaldas en la media luna no ha dado buen resultado, pero el plan B para crear el espacio para la aparición de Budi con bloqueo de Moi, ha resultado en gol y tres ocasiones con xG=0.4.

Como pronosticamos, cuando ellos juegan con Sergio y Joaquín juntos, a partir del minuto sesenta y cinco relajan las coberturas y se hace un agujero entre los dos que provoca ocasiones entrando a dos toques (dieciséis ocasiones durante la temporada). Así hemos conseguido el segundo gol.

En defensa, desde el minuto cuarenta y nueve, hemos conseguido ensanchar nuestra presencia en la franja de veinte a treinta metros, y esto ha provocado que hayan tenido

que atacar con conducciones por la izquierda que era lo que buscábamos desde el principio.

En resumen, cuando hemos adelantado la defensa en coordenadas (45, 55) hemos conseguido llegar con peligro y que sus intentos de ataque no llegaran a durar ni veinte segundos de media y ningún tiro entre los tres palos. A continuación, las notas de los jugadores…”

Un sistema de IA ha analizado en directo las imágenes obtenidas por las múltiples cámaras instaladas, propone soluciones en el descanso y conclusiones al final. En este mundo artificial, múltiples ojos expertos desde distintos ángulos han visto simultáneamente todos los detalles del partido en curso, tienen en su memoria todos los partidos anteriores de los dos equipos y analizan toda esta información en tiempo real. Incluso pueden interaccionar con el entrenador en cada momento del partido como éste lo hace con su Staff. Este es un aspecto que preocupa a Jagoba “Lo importante es saber ver lo que pasa en el verde para poder reaccionar”. La IA será un componente más del equipo, veremos si de los más importantes.

De la misma forma que se genera información para especialistas, puede adaptar su discurso para cualquier otro alcance de comunicación. Estoy imaginando las pantallas de El Sadar en el momento que el árbitro pita el final. Aparece un resumen del partido, evaluación de los jugadores, entrenadores, y una predicción de lo que va a pasar en el próximo partido.

Con tanta información y tantos puntos de vista, se crearán nuevas jugadas, nuevas posiciones de jugadores y un juego más dinámico más allá de las actuales estructuras. El fútbol perderá la frescura y la capacidad de sorprendernos. Quizá se convierta en una secuencia previsible de jugadas de ataque y defensa, y los resultados se desvíen poco de los esperados.

Esperemos que pase mucho tiempo hasta que esto suceda. Mientras tanto, seguiremos bajando a El Sadar con la ilusión de emocionarnos y que nos sorprenda lo que vemos en el verde. Confiaremos en que el equipo y los que estamos a su alrededor “nunca se rindan” y que, para romper con el guion que propone la IA, siempre nos quede Abde.

Javier Belloso Ezcurra es doctor en Matemáticas y exfutbolista