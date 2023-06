Osasuna, pendiente de Suiza

Puede suceder que la investigación realizada por el griego Dimitrios Davakis y la turca Duygu Yasar refleje que Osasuna no tiene ninguna responsabilidad en los casos de corrupción deportiva que se sucedieron en 2014 y que por tanto se certifique desde ya su presencia en la Conference League . O puede ocurrir, una vía que entra dentro de lo real, que se abra un procedimiento disciplinario con la prohibición de no participar una temporada en una competición europea.

El club, que ya ofreció sus argumentos en un extenso dossier, está preparado para este escenario. Si sucede, se abrirá un plazo de seis días para presentar alegaciones y luego ya será el Comité de Apelación quien ratifique o modifique la sanción.

El caso se va a llevar por la vía de urgencia porque el tiempo apremia, con el sorteo del 7 de agosto como trasfondo. La presidencia de Control, Ética y Disciplina tiene la opción de pasar el asunto a Apelación, que será la última instancia de la UEFA en dar la resolución. De ser desfavorable, el club tiene contemplado acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En los últimos días, se han conocido las resoluciones contra dos equipos que no van a poder jugar la Conference League. Se trata del Isloch (Bielorrusia) por casos de amaños anteriores y que ya le trajo una sanción deportiva en su país en su momentos, y del Virtus Acquaviva (San Marino) por una trama de apuestas de jugadores.

El Primero en denunciar. Osasuna fue quien denunció los hechos en 2015 para que se esclarecieran las salidas de dinero injustificadas de sus exdirigentes. El club no fue culpable. El proceso judicial dejó a Osasuna como víctima por el dinero que faltaba de la caja y que se ha querido recuperar. Fue acusación particular. Sin sanción deportiva. El club, dentro de los problemas que tuvo, no fue sancionado ni por LaLiga ni por la Federación Española de Fútbol. Casi una década . Los hechos habían ocurrido en 2014 y desde entonces se han producido varios ciclos deportivos. Sanción en diferido. Hay antecedentes que juegan a favor como el del Steaua de Bucarest, que tras una tentativa de amaño recibió una sanción ‘congelada’.

Mano dura de la UEFA. Tiene sus propias normas y no le tiembla el pulso. Ha demostrado tolerancia cero en los amaños.

No es vinculante. Hay hechos probados por el Tribunal Supremo, donde se elude de responsabilidad al club. Pero la UEFA avisa que la justicia interior no es vinculante.

El caso Negreira. Desde el Barcelona, con más peso, se espera con atención la resolución. Sentaría un precedente porque el proceso judicial de los pagos al exárbitro está abierto. Osasuna siente que se ha quedado solo y esperaba más comprensión.

Lo hicieron dirigentes. La UEFA es tajante cuando ha habido directivos de por medio, más que cuando son jugadores.

Dos casos recientes. Cada uno con sus circunstancias, un club de Bielorrusia y otro de San Marino no han sido admitidos.