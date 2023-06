Aimar Oroz: "Me motiva mucho jugar este Europeo"

concentración en Rumanía con esa naturalidad que le caracteriza. Espontáneo, accesible y derrochando una normalidad extraordinaria. Está a horas de debutar en el Europeo sub 21 para poner el broche a una temporada de ensueño con Osasuna que quiere rematar en el torneo que se disputa desde hoy hasta el 8 de julio, día de la final. La última perla de Tajonar apunta muy alto, pero él sigue fiel a su sencillez, incluso en un escaparate tan poderoso como el de este prestigioso campeonato. Aimar Oroz coge el teléfono desde el hotel decon esa naturalidad que le caracteriza. Espontáneo, accesible y derrochando una normalidad extraordinaria. Está a horas de debutar en elpara poner el broche a una temporada de ensueño con Osasuna que quiere rematar en el torneo que se disputa desde hoy hasta el 8 de julio, día de la final. La última perla de Tajonar apunta muy alto, pero él sigue fiel a su sencillez, incluso en un escaparate tan poderoso como el de este prestigioso campeonato.

El de Arazuri, que marcó en el reciente amistoso contra México, enfoca esta oportunidad con la intención se seguir consolidándose en los planes de Santi Denia pese a la fuerte competencia. Hoy se abre el telón contra Rumanía en Bucarest (20:45). Aimar aguarda su momento para brillar.

¿Cómo vive la experiencia?

Estoy disfrutando de la experiencia y me encuentro muy a gusto. Hay un buen grupo de chavales y tenemos ganas de empezar a competir ya.

Viene de marcar un gol ante México en un amistoso. Se está haciendo un hueco.

Sí, fue mi primer gol con la selección, estoy contento por haber podido marcar, pero eso es secundario. Lo importante era coger buenas sensaciones como última prueba de lo que empieza ahora.

¿Cómo afrontan el Europeo? ¿Se marcan objetivos?

Vamos partido a partido, con intención de ganar y pelear por ese título. Primero arrancamos contra Rumanía y tendremos un partido difícil. Nosotros estamos preparándolo para hacerlo lo mejor posible.

Parten como una de las selecciones favoritas.

España siempre ha estado entre las favoritas. Pero hay que ganarlo en el campo, hay que ir viendo. Eso sí, hay un equipo muy bueno. No hemos puesto un objetivo, pero sabemos que tenemos un gran grupo y queremos hacer algo bonito.

¿Qué supone jugar este torneo? ¿Impone, ilusiona?

Motiva mucho, impone algo, pero sobre todo es ilusionante. Jugar un torneo así es muy bonito. Tal y cómo ha ido la temporada quería estar en este Europeo y pelear por ganarlo.

Tiene a jugadores de alto nivel para pelear por el puesto: Baena, Gabri Veiga, Oihan Sancet...

Sí, hay compañeros muy buenos y competencia, pero es bueno para todos y el equipo. El míster tiene un marrón (ríe).

Representa a Osasuna, Tajonar, su pueblo...

Jugando en Osasuna lo pienso y aquí también. Es lo máximo. El otro día me llegaron muchos mensajes con el gol contra México.

¿Y cómo se gestiona esa ola de éxito?

Yo me lo tomo con normalidad, hago lo mismo de siempre, vivo en el pueblo, en mi ambiente. No me paro a pensar en nada. No he hecho nada.

Su temporada, la primera en la elite, ha llamado la atención.

La verdad que si me hubiesen dicho en pretemporada que iba a pasar todo lo que ha pasado no me lo habría creído. Poder haber tenido un papel importante en Osasuna y disputar Europeo es impresionante.

¿Es un premio?

Es la guinda después de la temporada con la final de Copa y entrar en Conference. Ahora peleamos por hacer algo bonito.

Ha sido un año intenso. ¿Qué tal está físicamente?

Se nota que tenemos menos carga por estar a final de temporada. Físicamente estamos bien y no ha habido lesiones por suerte. Yo me siento igual de bien que como acabé la temporada. Ahora, a seguir así.

¿Cómo es un día en la concentración?

Se hace un poco largo, todos los días son monótonos, pero estamos a gusto, no nos falta de nada. Estamos bastantes tranquilos con la rutina de entrenamiento, comida y siesta. También estoy constantemente en contacto con mi familia y amigos.

Se ha quedado sin vacaciones de momento por una buena causa.

Al acabar la Liga tuve cuatro días, dos estuve en Hendaya y Hondarribi y luego en Arazuri. De ahí me fui directo a Madrid. Espero disfrutar de las vacaciones cuando acabe el Europeo y que sea lo más tarde posible.

¿Con quién ha hecho más relación en este grupo?

Nos juntamos los del norte por así decirlo. Oihan, Barrenetxea, Pacheco, Julen Agirrezabala y Paredes. Tenemos muchos amigos en común.

"Sería injusto que nos sancionasen"

Aimar no ocultó que está muy pendiente de lo que decida la UEFA tras la investigación abierta a Osasuna. “Son unos hechos de 2013-14 y que nos vayan a perjudicar ahora en 2023 es injusto, pero poco se puede hacer. Espero que los que decidan piensen igual”, apuntó. “Estamos nerviosos, a la espera de ver qué nos dicen”, agregó.