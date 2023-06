Sancet y Pacheco, más ADN navarro en una selección que aspira al título

Oihan Sancet, del Jon Pacheco, de la La selección española sub 21 que busca el título europeo y el pasaporte a los Juegos Olímpicos de París tiene representación navarra, además del rojillo Aimar Oroz . Se trata de, del Athletic , y de, de la Real Sociedad . Tanto el centrocampista como el defensa tuvieron gran protagonismo con Luis de la Fuente y lo conservan ahora en la nueva etapa con Santi Denia. A la plantilla se suma Manu Sánchez recién finalizado su ciclo en Osasuna

El objetivo de España en el Europeo de Georgia y Rumanía, tal y como reconoce Santi Denia, es convertirse en el primer país que se proclama campeón continental sub 21 en seis ocasiones, aparte de sacar el billete para los Juegos, lo que lograrán las tres primeras selecciones, además de Francia, clasificada directamente como organizadora de la cita olímpica. “El primer partido es importante y marca mucho. Luego, una vez que pases la fase de grupos, el equipo crecerá”, aventura el técnico manchego, que aspira a ser el primer seleccionador que conquista los Europeos sub 17, sub 19 y sub 21.

“Aunque es motivante, no lo tengo en la cabeza, sino sacar lo mejor a mis jugadores. Si consigo eso, tendremos para opciones de conseguir el Europeo”, reconoce Denia ante el asalto a la corona que España ganó por última vez en 2019.