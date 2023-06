El detalle de Osasuna y Aridane con Belén en su lucha contra el cáncer

Belén Sarasíbar (46 años) dio un vuelco radical hace casi un año. La subdirectora del Servicio de Admisión en la un tumor en el pecho. Belén lo va ganando, junto al apoyo incondicional de los suyos, y este viernes recogió un regalo especial en Tajonar: La vida de(46 años) dio un vuelco radical hace casi un año. La subdirectora delServicio de Admisión en la Clínica Universidad de Navarra, nexo entre el hospital y Osasuna para programar las citas de los futbolistas, entre otras funciones, tuvo que ausentarse para afrontar su particular partido contra. Belén lo va ganando, junto al apoyo incondicional de los suyos, y este viernes recogió un regalo especial en Tajonar: Aridane le dio la camiseta de la final de Copa firmada.

Belén, al lado de su marido Imanol, su hijo Oier y su hija Nahiara recibió este bonito detalle después de que protagonizara un emotivo anuncio de la Clínica en los prolegómenos del partido de La Cartuja. El “aquí no se rinde nadie”, con un pañuelo en la cabeza y las caras de ella y sus hijos pintadas de azul y rojo, resultó un mensaje potente que simboliza esa lucha constante. Osasuna no levantó el título en Sevilla, pero sí removió a su masa social en un triunfo si cabe más importante.

“Tuve mucha relación con el Dr. Andrés Fernández y con los jugadores especialmente durante el Covid por la cantidad de pruebas que tenían que realizarse. Cuando les comenté que me iba a ausentar un tiempo de mi puesto de trabajo, me enviaron una camiseta de Aridane firmada por todos los jugadores con la que me deseaban que me recuperara pronto. Fue muy emotivo y muy bonito”, cuenta. Había tenido un trato más estrecho con el central majorero, al que pudo saludar ayer junto a su familia. Todos posaron en una imagen para el recuerdo.

“Ahora estoy muy bien. Después de las primeras ocho sesiones de quimioterapia, el tumor ya no estaba y no se sentía con la palpación. El pronóstico es muy bueno y estoy muy bien de ánimo. Procuro llevarlo con naturalidad”, afirma Belén Sarasíbar. Una conquista para celebrar.