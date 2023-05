Castejón-Liverpool-Bilbao: el tren de Elijah Gift

Se trata de Elijah Gift Izobodo (2006), que, siendo un desconocido para el aficionado navarro, resulta que es de En Bilbao , no solo se habla estos días de la dolorosa derrota del Athletic en El Sadar frente a Osasuna o del triste papel que ha desempeñado su filial esta temporada. Aparte de todo esto, ha salido a la palestra el nombre de un joven futbolista que el club vizcaíno va a incorporar a su cantera., que, siendo un desconocido para el aficionado navarro, resulta que es de Castejón

Las limitaciones de mercado del Athletic le hacen abrir los ojos para captar, por ejemplo, a jóvenes promesas de Tajonar y también del extranjero. Es el caso de este joven extremo de 16 años que forma parte de las categorías inferiores de todo un Liverpool y al que venía siguiendo sus pasos al entender que entra en su filosofía.

Elijah es navarro y vivió en la Comunidad foral hasta los 9, momento en que emigró a las islas británicas. El coste de la operación se elevará al millón de euros, adelantaba El Correo. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, pasará el reconocimiento médico en los próximos días.

AL HUDDERSFIELD

Su primer equipo en Inglaterra fue el Huddersfield Town tras pasar unas pruebas, antes de integrarse en la base de los reds. Con 12 años, participó en LaLiga Promises de Nueva Jersey con el Liverpool. Era 2018 y contaba a Marca sus orígenes.

“Mi padre es natural de Nigeria, y un verano decidió irse de vacaciones a España. Pasó por varios sitios, y allí conoció a mi madre y me tuvieron. Mi madre era de Castejón, un pueblecito de Navarra, y allí nací yo”, explicaba Elijah, de ascendencia cubana, al que cariñosamente por su parte española muchos llaman Emmanuel. En la escuela de fútbol sala de la localidad ribera, comenzó a formarse.

Cuentan que el prometedor extremo se desenvuelve igual de bien con el español que con el inglés. “Estuve dos temporadas y media en el Huddersfield, hasta que el Liverpool se interesó por mí y quiso ficharme. Ahora mismo estoy encantado aquí, es un club súper especial”, comentaba en edad alevín, al tiempo que dejaba claro su sentimiento por Osasuna, el club de su tierra, y su ilusión de verlo en Primera División.

LIVERPOOL

En aquel momento, expresaba que su jugador favorito era Sadio Mané, estrella del Liverpool. “Me gusta su intensidad y la garra que pone en cada jugada del partido. Jugamos en la misma posición y espero llegar algún día a ser tan bueno como él”.

Esta temporada, ha jugado 17 partidos en la Premier League sub 18, con tres goles y tres asistencias. Pese a su corta edad, ha estado en la UEFA Youth League.

CITADO POR ESPAÑA

Recientemente fue convocado por Julen Guerrero para el Europeo sub 17 que se está disputando. Estuvo en la preparación, pero se quedó fuera de la lista.

La irrupción del escocés Ben Doak junto a la gran oferta que le ha puesto la entidad vizcaína han sido claves en la operación. “El Liverpool no quería perder a Elijah Gift, quien ha impresionado para el equipo sub 18 de Marc Bridge-Wilkinson como juvenil de primer año esta temporada. Sin embargo, con tanta competencia en ese puesto y una oferta tentadora sobre la mesa, han decidido no interponerse en su camino”, publica el diario digital deportivo The Athletic.