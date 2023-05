Rubén Peña: "Nunca me propuse ser futbolista"

Octubre de 2019. Osasuna es un cañón en su regreso a Primera. Es la octava jornada y remonta a todo un Villarreal. Esa noche, un rival siente un flechazo que le marca. El destino le llevará a vestir rojo. Es Rubén Peña (Ávila, 1991), un futbolista que ante el micrófono se muestra con la misma frescura y naturalidad que en el verde. Siempre de cara.

¿Qué tal se encuentra?

Muy bien, con muchos ánimos y con la pena de esa final que no pudimos ganar. Hubiera sido un broche genial. Ya no solo el título, también era ir a la Europa League. Ahora estamos preparados para lo que venga.

¿Les hace ilusión ir a la Conference?

Lo vamos a intentar al máximo. El calendario es difícil, pero hemos demostrado que podemos. Estamos preparados. Tenemos confianza. Por esfuerzo no va a ser.

¿Qué se le quedará grabado de la final?

A mi familia le digo que no le damos valor. Te quedas mal, pero hay miles de jugadores que no llegarán. No hubiera imaginado perder y quedarte con esa sensación de haber ganado. ¿Por qué? Por cómo nos hemos sentido respaldados, antes y después. Caes y la gente está ahí. La afición dio una exhibición.

Ya tenía experiencia de jugar finales con el Villarreal. ¿Con Osasuna fue distinto?

Me preguntaban compañeros. Estuve en dos, la Europa League y la Supercopa. Se vive con la misma ilusión, pero con esta afición tienes otra sensación. No solo es estar en las cosas bonitas y animar porque te la estás jugando. Aquí, el día a día es jugar finales. En pretemporada hubo amistosos con las gradas de Tajonar llenas. Aquí están siempre. Es algo que impresiona. Voy al colegio y veo camisetas de Osasuna. Vengo de Ávila y ahí te enseñan a ser del Barcelona, del Atlético o del Real Madrid. Aquí somos de Osasuna y no tenemos segundo equipo. Con eso gana el fútbol. Ese sentimiento por Osasuna no se tiene que perder. Los jugadores nos sentimos privilegiados por venir a un club con una afición así. Hay pocos clubes que lo puedan decir. Yo soy de Osasuna y me da igual todo lo demás.

¿Vinicius les tocó mucho las narices?

No me gustó la falta de respeto hacia la afición. Le sobra decir lo qué es el Real Madrid y señalarse el escudo o el Mundialito. Por mucho que es el Real Madrid, Osasuna también lo es. Los jugadores representamos a unos clubes. Tú defiendes al tuyo y hasta ahí. Seguro que irá aprendiendo con el tiempo.

Hábleme de El Sadar.

Puedes tener un mal día, pero rápido te enchufas. Te contagian. En el calentamiento vas notando el ambiente y cómo van apareciendo y animando. Rindes más así.

¿Cumple o supera sus expectativas el club?

Hace unos años no estuve lejos de firmar por Osasuna, desde el Leganés, pero ya lo tenía todo hecho con el Eibar. De los años posteriores tengo un partido que me marcó con en el Villarreal. Íbamos ganando 0-1 con gol de Pau Torres y nos dieron la vuelta con goles de Roncaglia y del Chimy. Me quedé con esa energía que les daban desde la grada, cómo nos sometían cuando estaban cerca de nuestra área. Te llegas a sentir asfixiado. El final también se me quedó grabado. Siempre tenía esa espina. Fue un flechazo. Pensé: “Me gustaría jugar algún día en Osasuna”. Luego se tendrían que dar muchas cosas, pero ocurrió con el tiempo. Se dio la situación de Villarreal y quería ser importante.

¿Cómo fue el cambio?

Quería sentirme valorado. Tenía dos o tres opciones. Hablé con mi mujer y la familia. Estaba de bajón por el tema de minutos y perdiendo ese futbolista que tenía dentro. Sabía que si Osasuna me empujaba, sería el Rubén Peña de los primeros años de Villarreal y del Eibar. ¿Estaba en un buen club? Sí. ¿Sentía lo que hacía? A lo mejor, no tanto. Veía el juego de Osasuna y yo juego por banda… Soy vertical. Era lo más parecido a mis mejores años con Mendilibar. Me viene bien el estilo y cómo empuja la afición. Necesitaba eso que hace que te saque todo lo que tienes dentro. Aquí estaba todo.

¿Le daba muchas vueltas?

Era lo que más miedo me daba y me preguntaba: “¿Por qué ya no tengo ese hormigueo antes de los partidos?”. Había perdido esa esencia. Me estaba volviendo loco por dentro. Me echaba la culpa. Sabía que cuando tomé la decisión de venir a Osasuna, se daría todo para recuperar mi mejor versión. Que el fútbol me llenara otra vez. Ser feliz.

Algún aficionado le vio en la Estafeta con su familia antes de que su fichaje fuera oficial.

Intentamos ir un poco camuflados pero... (risas). Vine para estar seguro de la toma de decisión. Le dije a mi mujer: “Llámame loco, pero me siento un observado”. Y Silvia: “Venga, anda, ya estás obsesionado”. Eres consciente y lo notas. Braulio me mandó un mensaje para decirme que se estaba comentando que me habían visto. Le dije que había venido a conocer la ciudad. Soy padre de familia y había que mirar colegios. Fue la prueba de qué es Osasuna. Navarra es Osasuna, nadie más. ¡Fue una cazada! (risas)

Entró en el vestuario y…

Salvo a algún chaval del filial, les conocía a todos de haber jugado contra ellos. Había respeto profesional. Iban a ser mis compañeros y me había informado. Llegas y llamas a todos por su nombre, sabes cuál es su estilo de juego y cómo darles el balón.

Al jugador de fuera se le acoge bien.

Es un vestuario que es la leche. Es normal que la base sea de Navarra, salen muchos jugadores de la cantera. Pero a partir de ahí, se necesitan jugadores de fuera que se adapten rápido y tengan la idea de Osasuna.

Braulio le definió así: un jugador de la calle.

Tal cual, yo me siento así. No he estado en ninguna cantera. Con 17 años jugaba con mis amigos. Nunca me propuse ser futbolista. La vida me ha llevado a ello. No sé por qué. Tendré algo innato. Llegué del equipo del barrio de Ávila al Real Ávila de Tercera. Lo afrontaba como un navarro que llega a Osasuna. Estaba representando a mi ciudad. No quería salir. Jugué de los 18 a los 21 años. Hasta que los compañeros me dijeron: “Sal, tienes todo para ser profesional”. Les llamaba locos. En dos años me presenté en Segunda. Llevo ocho temporadas en Primera.

No es una trayectoria al uso.

Muchas veces los padres decimos: “Mi hijo va a ser futbolista”. Yo era lo contrario. Los niños tienen que disfrutar del fútbol. He disfrutado. Mis padres tenían una finca y me hacía el camino en bici a un pueblo de 300 habitantes. Me ponía solo a pegar tiros. Eso era siempre, hasta los 20 años. Había un parón en Tercera y jugaba con mis amigos los torneos 24 horas de los pueblos. Hay gente que ha estado en canteras y no han podido vivirlo. Tienen sus contratos. Yo no. He vivido normal, sin pensar en ser futbolista. Jugaba a fútbol 7 y me ponía hasta de portero.

¿Y no tenía ese sueño?

Yo lo veía imposible. En Ávila no daba para más. Jugaba en la regional juvenil. Era delantero y marcaba 38 goles en 22 jornadas. Me creía bueno, sí. Pero el nivel era el que era. Disfrutaba, hacía un par de goles y se los dedicaba a la que es mi mujer ahora, y a la noche a tomar algo. Entrenábamos dos días. Lo típico. Dos pases, dos tiros, partido y se acabó. Es verdad que en mi casa ha gustado siempre el fútbol. Soy observador. Me encanta. Con los años, lo he ido entendiendo mejor. Doy las gracias a todos los que me han ayudado. Si se meten pájaros en la cabeza, puedes equivocarte. Eso no lo he tenido.

¿Le pagaban algo en Tercera?

Algo, pero para invitar al Burger King. No miraba ni el dinero. Queremos ganar con 15 años unas cantidades desorbitadas y luego qué. Quizá lo mejor será ganar de poco en poco e ir sintiéndote importante para crecer. Como dejes de disfrutar, estás muerto. Es esencial disfrutar. Somos privilegiados.

¿Qué le gusta hacer en Pamplona?

Soy muy familiar. Ocupo el tiempo con los niños. Me gusta la gastronomía. Nos gusta salir a comer, cenar o tomar algo. También estar en casa y descansar. Son años que lo tienes que hacer. Ya tendré tiempo para hacer lo que quiera. Debemos cuidar detalles.

¿La gente le reconoce?

Sí, sí. Cada vez que voy al colegio hay que días que tardo en salir, pero para mí eso es una maravilla, hacer felices a los niños por un simple autógrafo o una foto.

Se suele hablar de la burbuja del futbolista.

Para mí, eso es espectacular. Ojalá lo hubiera vivido en mi infancia en Ávila. Poder flipar un poco padre e hijo con un jugador de Primera. Veía a un profesional y me quedaba observando sin decir nada. Ahora soy yo el jugador. Poder hacer felices a los niños es de las mejores cosas de esta profesión. Con un simple gesto, lo que sea.

Ávila no es cuna de futbolistas.

Soy el décimo en la historia. Allí me conocen más. He vivido esos años intensos hasta los 21. Todo el mundo puede decir que ha jugado o vivido alguna experiencia con Rubén Peña. Espero que buena (risas).

“La gente no se hará a la idea de cómo ha sido mi recuperación”

¿Cómo ha ido discurriendo la temporada?

Empecé jugando y después del Villamarín tenía unas molestias. Eso pasó porque venía fuera de forma. Puede ser mi culpa. Es una realidad. El cambio de club, los parones, la lesión del año pasado de clavícula… Me faltaba ritmo. No hace falta que hablemos del ritmo de entrenamientos que hay aquí (risas). El cambio hizo mella. Luego, Nacho estaba bien y hablamos con el míster de ir despacio. Acabé jugando, pero llegó el Mundial. ¿Qué se le va a ser a hacer?

El 5 de enero cae lesionado en el cuádriceps en el partido de Copa en Tarragona.

Habíamos hablado que iba a estar unas cinco-seis semanas de baja y finalmente se convirtieron en tres meses.

¿Qué pasó?

Fue un momento difícil, más de lo que la gente pueda pensar. Una lucha conmigo constantemente, con pensamientos negativos. A la vez, intentaba sacar lo mejor de mí, que en el día a día no se me notase con los compañeros. Sé que tenía que aportar mucho por lo que había en juego. Nos precipitamos por querer llegar antes de lo debido. Las sensaciones eran buenas, a raíz de la tercera semana. Vimos que no llegaba a ir convocado para la Copa contra el Sevilla y luego estaba el siguiente en casa contra el Atlético de Madrid. Esa tarde de la noche de Copa hicimos un entrenamiento aquí y yo noté algo. En ese momento, cambió toda mi recuperación. Yo decía que no me había gustado lo que había notado, que había podido hacer algo de más. No se le dio la importancia que tenía. ¿Qué pasaba? Desde entonces, se estaba agrandando la rotura. Día a día. Sin que lo supiera. Yo estaba intentando entrenar, hacer todo lo que me decían y con mala sensación. Daba un paseo con mis hijos y los perros y algo me pellizcaba hasta andando.

No era nada normal lo que ocurría.

El que llevaba mi lesión no le daba la importancia que tenían mis palabras. Hasta que llegó un día, no sé si llevaba siete semanas, que pedí que se me hicieran pruebas. Se vio que tenía sangre. Tuvieron que quitarla, incluso dos veces. Se vio que tenía una rotura más grande que al principio.

¿Qué hizo entonces?

Di un cambio radical con el médico del club, Andrés, con Pablo el readaptador, con los fisios… Con gente externa como Jose Vilariño, que nos ha echado una mano en todo para ser un complemento. A partir de ahí, comencé a dar pasos avanzados y firmes. Lo que podía hacer sido cuatro meses perfectamente se convirtieron en tres.

Se trataba de una lesión importante que en esas fechas por cierto no trascendió.

Me transmitieron que cada pellizco y pinchazo que notaba era que la rotura se hacían más grande. Se estaban rompiendo las fibras. Tenía una buena rotura y estaba haciendo readaptación en el campo.

Se le ve afectado por lo que pasó.

Es una experiencia más. En los momentos difíciles es donde se ve a la gente de verdad. Tuve el respaldo de todos los compañeros, de Andrés el médico, una gran persona por cómo llevarlo, los readaptadores, los fisios... Quiero recalar el trabajo de Asier. Ha estado día y tarde conmigo. Conocí a Jose Vilariño, que ha hecho un trabajo brutal. He estado con cinco o seis personas cercanas a mí. Era lo que necesitaba. La gente no se podrá hacer una idea de cómo ha sido esta recuperación. He llegado a casa días a las diez y media u once de la noche sin ver a los niños. Yo solo quería recuperarme.

Hasta que llega un día en que ve la luz.

Pero esa luz estaba nublada. Te dicen que son cinco o seis semanas máximo. Empiezo a ver la luz y han pasado ocho. Piensas que ya tendrías que estar jugando. ¿Cómo asimilas eso? Quería borrar de mi cabeza lo que se había hecho mal y pensé: “No ha pasado nada antes, esto es el día 1”. Empecé a ir al gimnasio y trabajar fuerte. Me he quedado más fino. Quería ponerle remedio con estos pequeños detalles importantes para estar bien. Desde que he vuelto, me estoy encontrando mejor que en mis años anteriores. Estamos viendo un Rubén Peña que viene de tres meses lesionado y un periodo de adaptación. Se puede decir que son casi cuatro. Porque ese parón se nota. Mi estado físico es cada vez mejor. Iré a más. Me conozco. Tengo muchas ganas de seguir avanzando la temporada y de ponerme manos a la obra para la siguiente y seguir lo que he empezado.

¿Tiene la sensación de que se le queda corta su primera campaña en Osasuna?

Es jodido. Somos personas. Notaba que se preguntaba: “¿Qué pasa con Rubén Peña?”. Los jugadores no estamos ausentes. Son momentos delicados y necesitas respaldo. Puedo decir bien alto que soy un afortunado. Lo que me han demostrado los compañeros o Jagoba es espectacular.

¿Qué ha aprendido de todo esto?

La que más me ha aguantado ha sido mi mujer. Llegas a casa y estás cabizbajo. Hay momentos de querer llorar y pensar por qué a mí. Te sientes como todo te pasa a ti y te das con el látigo. Con la rotura de clavícula de antes… Me venía todo lo que no me había venido antes. Hoy en día el ritmo es fundamental para ser futbolista, aparte de entender el juego o tener el toque de balón. Cada vez somos más atletas. Eso te lleva al límite. Si no estás, te come cualquiera. El rival, el compañero que venga de abajo… Lo mejor es que en este tiempo he vuelto a crecer y madurar. Luego te pones a pensar. Mira la lesión de Darko y cómo lo está afrontando. Tuvo dos horas malas y su cabeza lo aceptó. Cambió el chip y míralo. Pero en la vida hay peores palos que nuestras lesiones. Desafortunado es el que no llega a fin de mes o tiene una desgracia familiar.