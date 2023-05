Marta Sánchez responde a la afición de Osasuna que le abucheó

Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", confesó a Europa Press. Un sector de la afición de Osasuna pitó a Marta Sánchez cuando en los prolegómenos de la final de Copa interpretó su versión del himno de España, la creada en 2017. La cantante ha respondido ante esos silbidos que recibió de una parte de la hinchada rojilla. "Aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos.y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", confesó a Europa Press.

La actuación tuvo lugar cuando en La Cartuja todavía había muchos asientos libres y los aficionados se estaban dirigiendo al estadio. "¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra", añadió Marta Sánchez, crítica con los seguidores de Osasuna. "Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española".