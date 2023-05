Torró esperó en el túnel a Vinicius... para pedirle la camiseta

con enfrentamientos con Rubén Peña, Jon Moncayola o David García en diferentes jugadas. Los comentarios del extremo no gustaron. Tampoco los gestos en el túnel de vestuarios. El Chimy Ávila reaccionó, también algunos compañeros. En la segunda parte, además, celebró un gol en la cara del primer jugador de Los conflictos generados en torno a la figura de Vinicius Junior no pararon de comentarse en las horas posteriores a la final. El brasileño se había encendido en la primera parteen diferentes jugadas. Los comentarios del extremo no gustaron. Tampoco los gestos en el túnel de vestuarios. El Chimy Ávila reaccionó, también algunos compañeros. En la segunda parte, además, celebró un gol en la cara del primer jugador de Osasuna que se cruzaba por su camino, en ese caso Lucas Torró , que seguramente no se percató al estar mirando al suelo cabizbajo por el golpe encajado.

Transcurrida la ceremonia para coronar al campeón de Copa, el centrocampista alicantino, que había firmado un partido sobresaliente con un golazo, esperó a Vinicius en el túnel pero ni mucho menos para reprocharle ningún comportamiento. Su deportividad fue tal que le pidió la camiseta con la que jugó el partido y se la intercambió con la suya con afecto.

El Real Madrid ha difundido las imágenes esta tarde que muestran ese encuentro. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. “Vinicius es un gran jugador y ha hecho su partido. Yo personalmente no me he sentido ofendido”, declaraba el futbolista de Osasuna tras la final.

Por otra parte, Torró ha querido acordarse este martes de los aficionados en un mensaje que ha publicado en las redes sociales. "Triste pero orgulloso de todo lo que hemos vivido durante estos días. Felices como equipo de haber generado tanta ilusión en la gente durante este camino. Solo quiero agradecer a toda la afición vuestro apoyo y todo lo que nos habéis hecho sentir".