Volcados con el club maño desde que se produjo el fatídico suceso, Osasuna ha tenido cantidad de muestras de apoyo con el Fuentes durante la trayectoria copera de los de Arrasate. Y en la gran cita, cuando los rojillos no iban a renunciar a una sola voz que les ayudase a conseguir la hazaña, no podía ser menos. La presencia en Sevilla de los familiares y amigos de Luismi supuso el colofón de una amistad que perdurará para siempre.

Osasuna les tuvo en cuenta para la gran final, y todo el entorno del futbolista no dudó un instante en aceptar la propuesta de estar en La Cartuja. No importaron los 858 kilómetros que separan a la localidad aragonesa de la capital de Andalucía. Alrededor de una treintena de personas, divididas en familiares, amigos y compañeros de equipo, hicieron las maletas rumbo a la final copera, donde sus preferencias estaban claras. Uniformados con una camiseta azul en la que aparecía el rostro sonriente del joven y la frase “Esto va apor Luismi”, el grupo llegó a Sevilla.

DENTRO DE LA MAREA ROJA

Como relata Mar en su texto, la expedición se adentró en el gran ambiente rojillo que precedió a la final. Fueron reconocidos rápidamente por los aficionados osasunistas, quienes les hicieron llegar, en forma de fotos, abrazos y palabras, el cariño que han sembrado en el entorno del club navarro.

Una vez dio comienzo el choque, se situaron en la zona de invitados, justo detrás de los banquillos. Fueron testigos en primera línea del jarro de agua fría que se llevó Osasuna con el tanto inicial de Rodrygo. Aunque se sumaron a la locura de la grada roja cuando Torró puso el empate de la esperanza.

UN AGRADECIMIENTO ETERNO

​

​Cada vez que pienso en todo lo que estamos viviendo me doy cuenta de lo afortunados que somos de estar tan arropados por tanta gente. Gestos como estos reconfortan en estos momentos tan duros para nosotros.



Miro atrás y me sale una sonrisa al pensar todo lo vivido con mi hermano, y es que eso es él, la sonrisa eterna y un gran ejemplo a seguir del cual me sentiré siempre orgullosa.



Si pienso en Osasuna solo me salen palabras de agradecimiento hacia todo lo que han hecho por nosotros, tanto ellos como su querida afición. Ayer llegamos a Sevilla con nuestras camisetas hechas con muchísima ilusión y desde que nos bajamos del coche, los aficionados de Osasuna nos reconocieron enseguida. Nos paraban, nos pedían fotos con nosotros, nos abrazaban y nos animaban, y eso es lo que demuestra que es un gran club. Además de esa gran afición, el cariño que han demostrado de absolutamente todos los jugadores, aunque quiero destacar a Rubén García, quien se ha volcado completamente en lo que ha pasado, por quien me eché a correr con Leyre por toda la grada para que viera la pancarta que hicimos y como muestra de agradecimiento, con mucha ilusión, nos regaló su camiseta y se quedó unos minutos hablando con nosotras y mi padre. Habéis dado una lección enorme de valores y humanidad, y sobre todo, de lo que es el verdadero fútbol.



Nos habéis dado todo, vamos a estar agradecidos eternamente con vosotros.

​

​Mar López