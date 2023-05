El amor a una esposa pudo más que el amor a Osasuna

la final de Copa sigue dejando historias y episodios del encuentro. Aunque ya hayan pasado unas cuantas horas,

Los compañeros de El Chiringuito entrevistaron poco antes del inicio del encuentro a uno de los miles aficionados rojillos que acudieron a La Cartuja.

A diferencia de la gran mayoría, el protagonista de esta historia no tenía entrada para al estadio. "No tengo entrada, he venido con mi mujer en coche. Ella sí está en el campo, solo teníamos una entrada y hemos decidido que entre ella", decía.

Visiblemente emocionado, contaba que con oír los gritos de la afición ya le era suficiente.