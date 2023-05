El debate de Vinicius, las felicidades para Osasuna

El subcampeonato en La Cartuja dejó un regusto amargo para los aficionados, pero en todos los carruseles de las radios deportivas hubo palabras de felicitación para Osasuna por toda su trayectoria en la Copa.

“El paso adelante y el salto de calidad que ha dado Osasuna esta temporada con Jagoba Arrasate no puede perderse de vista, aunque hayan perdido la final”, comentaba ayer Dani Garrido, en la cadena SER.

Un madridista tan poco sospechoso como Poli Rincón puso por las nubes el juego de los rojillos durante toda la temporada. “Osasuna tiene una determinación extraordinaria y tiene que meterle al partido un ritmo de sufrimiento y dolor”, decía el comentarista de la cadena COPE. “Para el Madrid es mejor jugar contra el Barcelona o el Bayern que contra Osasuna”.

Merino, en la SER, apuntaba que a Osasuna quizá le había faltado “un poco de paciencia, no por meter más delanteros juegas mejor”, comentó.

“Osasuna tenía que ser más Osasuna que nunca, ser fiel al camino que le ha llevado hasta la final de Copa”, apuntó Santi Cañizares, en la COPE. “Para mí el Madrid ha hecho una final de suficiente que se salva por los dos goles”.

EL AGUJERO NEGRO DE VINICIUS

Pero quien se llevó buena parte del protagonismo en las ondas durante todo el partido fue Vinicius, una especie de agujero negro que se tragó todo el protagonismo de las retransmisiones durante buena parte del tiempo.

“Es un jugador único; si le intentas parar, te machaca; si le dejas pasar, te machaca”, comentó Mijatovic en la SER. “Alguien le tendría que decir que no fuera a todas las pelotas”.

Quien más sufrió a Vinicius fue Moncayola. “Que yo creo que ha jugado mediatizado, porque no ha ido a arriesgar en ninguna situación”, decía Luis Fernando Dadíe en Radio Euskadi.

El momento más tenso fue cuando David García le tocó el pelo a Vinicius y el brasileño se revolvió. “Es que Vinicius se tiene que preocupar solo por el fútbol, estas movidas no le sirven para nada”, dijo Cañizares en Cope.

“Si a mí me llegan a tocar el pelo, también hubiera respondido”, le puntualizó Pepe Domingo Castaño.

Pero el diagnóstico es claro. “Me da pena Vinicius, porque lo hace todo bien en el terreno de juego, pero luego es un hombre que tiene que pelearse siempre con toda la humanidad. Él sabe que ese comportamiento no le favorece y habrá partidos en los que no pueda concentrarse. Pero creo que eso es algo que con el tiempo se puede trabajar”, comentaba Mijatovic.