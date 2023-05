Oier y Torres: "Vamos a ganar la final"

figura de Roberto Torres, dos emblemas del club a nivel deportivo y social que arroparon a avid García, Unai García, Kike Barja y Moncayola posaron con sus camisetas, además de la de Iñigo Pérez, como gesto de cariño y reconocimiento. Oier lleva un año en el AEK Larnaca tras terminar contrato, mientras que Torres salió en enero rumbo al Foolad iraní. El de Arre vivirá la final como uno más de la expedición al haber formado parte de la plantilla y haber aportado de forma directa con tres asistencias en dos partidos de Copa. Dos voces autorizadas que desprenden ilusión, orgullo y satisfacción. Este Osasuna que está marcando época no se entiende sin lade Oier Sanjurjo a nivel deportivo y social que arroparon a Jagoba Arrasate en su llegada. Sus enseñanzas siguen presentes en el vestuario y sus excompañeros les tienen muy presentes. Tras el billete para la final, Dola posaron con sus camisetas, además de la de Iñigo Pérez, como gesto de cariño y reconocimiento.tras terminar contrato, mientras que. El de Arre vivirá la final como uno más de la expedición al haber formado parte de la plantilla y haber aportado de forma directa con tres asistencias en dos partidos de Copa. Dos voces autorizadas que desprenden ilusión, orgullo y satisfacción.

¿Sienten envidia sana de no poder estar en el equipo después de haber formado parte del proyecto?

Oier: No tengo esa sensación. Lo que siento es una gran satisfacción de los que han sido hasta hace poco mis compañeros van a poder disfrutar de esa experiencia y está disfrutando. En el osasunismo llevamos un mes con esa ilusión y esa sensación de haber conseguido una hazaña importante. Estos días previos a la final se saborean, es todo lo que rodea a este gran acontecimiento. Siento alegría y orgullo de este Osasuna, donde he estado trabajando muchos años.

Torres: Sí, un poco de todo. Envidia sana, un poco de la otra envidia también. Después de tantos años que se viva algo así al irme es curioso. Es evidente que me alegro muchísimo, soy aficionado rojillo, tengo muchos amigos en el vestuario y parte de este éxito también es mío. Me corresponde medalla por haber jugado los dos primeros partidos y además que di tres asistencias y soy el primero en el ranking de la Copa. Lo voy a vivir con mucha ilusión.

¿Estarán en Sevilla?

Oier: Me hubiera gustado estar con todos mis excompañeros, pero no va a poder ser. Tengo otros deberes aquí, un partido. Nos estamos jugando muchas cosas bonitas e interesantes. Hasta el último momento estaba esperando la señalización de esta jornada por si la ponían el viernes y poder hacer una visita relámpago. Me hubiese encantado.

Torres: Viajaré con el equipo el viernes desde Pamplona, supongo que a la tarde entrenarán en La Cartuja y me pasaré a estar con ellos. No lo he comentado todavía. Por allí tendré libertad. Me alojo en el mismo hotel que los jugadores y el día de la final viajaré con ellos en autobús al partido. Me ofrecieron retransmitirlo con la COPE y subiré a su cabina. Me hace ilusión esta nueva experiencia.

¿Qué sienten en las horas previas?

Torres: Tengo esperanzas en que el equipo consiga la victoria, es un partido, es una final y puede pasar de todo.

Oier: Mi partido es a las 19.00 y cuando acabe me vendré a casa para ver a mi Osasuna. Tengo ganas de verle en un partido tan especial y diferente. Estamos todos expectantes. Me siento también nervioso con ganas de que llegue el sábado, con la incertidumbre de saber qué pasará. Me da pena no estar cerca del entorno, de todos mis amigos. Aquí, el tsunami de la emoción también llega, pero es diferente. Estoy lejos y es una pena no estar cerca.

¿Cuál es su pronóstico?

Oier: Es mi deseo. Vamos a ganar la final. Si le preguntamos a cualquier rojillo, todos diremos lo mismo. Vamos a disfrutar de la experiencia y el resultado será el que será. Estamos muy contentos de ver Osasuna en una final. Esto genera osasunismo. Esto es muy importante por lo que genera el partido y también por las generaciones que vienen. Que entiendan lo qué es Osasuna y que disfruten con Osasuna. Osasuna es capaz de hacer cosas grandes y bonitas.

Torres: Tiene opciones, por supuesto. Pienso sensatamente, como el resto de osasunistas, que el partido no está al 50%. No por nada, sino porque es el Real Madrid y tiene jugadores de talla mundial. Le añade dificultad al partido. Hay quien dice que Osasuna tiene opciones mínimas pero para nada. No sabría decir un porcentaje, pero a un partido siendo una final y con el nivel de este equipo tiene muchas opciones de dar la sorpresa.

¿Qué mensaje mandarían al grupo?

Oier: Que mantengan esa serenidad, que cada uno esté centrado. En este tipo de partidos, en los días previos se genera mucho ruido. Hay mucha tensión y nervios. Que hagan lo que saben hacer. A partir de ahí, van a competir como vienen haciéndolo.

Torres: Es un momento especial, nunca he vivido algo así. Como capitán que he sido me enorgullece vivirlo desde dentro y estoy agradecido al club. Me lo merezco pero han contado conmigo y lo agradezco. Creo que el mensaje puede ser el de disfrutar, pero a la vez competir. Va a ser difícil disfrutar, pero estoy seguro que van a competir al máximo nivel como hace siempre. Que tenga que llegar lo que sea. Pero estoy plenamente convencido de que nos vamos a volver a Pamplona con la Copa.

Oier: Vemos que Osasuna ha ido en una línea ascendente y eso es fruto de que se están haciendo bien las cosas en una dirección correcta, desde Tajonar también. El trabajo es fabuloso. Ganar sería tocar el techo de este proyecto y el siguiente paso sería ir a Europa. Pero como siempre a mí me gusta ser cauto. Hay que recordar el camino que hemos hecho y tener los pies en el suelo. Hoy estamos arriba y veremos a ver qué nos depara el futuro . Lo que no podemos hacer es perder la perspectiva. No nos podemos despistar en el camino claro que queremos para Osasuna. Esa experiencia que vivimos de estar al borde de la desaparición nos abrió lo ojos para hacer bien las cosas. De vez en cuando está bien pararte y reflexionar para no desviarte.

¿Quién le gustaría que marcara el gol del triunfo de Osasuna?

Oier: Cualquiera de los afortunados que puedan jugar minutos, siempre y cuando sea el gol de la victoria y sirviera para que levantáramos la Copa. Pero si me preguntas, tengo más afinidad con los de casa. Me gustaría de manera simbólica, como lo hizo Pablo Ibáñez en San Mamés, que sea uno de Tajonar. Le daría otra magia.

Torres: Es complicado decir uno, tengo tantos amigos en ese vestuario… Voy a elegir dos: Unai García y David García. Son los que más tiempo llevan, no vivieron todo lo que vivimos Oier y yo pero gran parte sí. Cualquiera de ellos dos se merecen ser protagonistas. Si no cualquier navarro, me gusta tirar para casa.

¿Qué jugador del Madrid quitarían?

Oier: Si juegan sin portero lo tendríamos más fácil (risas). Courtois es una pieza fundamental que les da muchos puntos. Es un seguro. Quitando a jugadores determinantes como Vinicius o Benzema, es de lo mejorcito que tiene el Madrid.

Torres: No me quedo con uno por el nivel de todos y por el momento de forma en el que están algunos. Modric no llegaba, que era una buena noticia para Osasuna y mala para el fútbol. Yo siempre he sido un admirador de Modric. Siempre me ha encantado. También he defendido a Benzema, que es de clase mundial. Y el hombre de moda es Vinicius porque está a un nivel espectacular. Cualquiera de ellos te hace un roto.

Puede haber muchas claves tratándose de una final, pero ¿cuáles serán las más importantes?

Oier: A nadie le extrañaría que diga que el Madrid parte como favorito. Es un equipo acostumbrado a ganar finales. Su potencial es muy grande y la diferencia es notable. Pero yo siento una corazonada... O mejor dicho, convencimiento porque estoy viendo cómo está compitiendo Osasuna. El del Nou Camp fue un partidazo. Competimos contra cualquiera. Ponemos en aprietos a grandes rivales. Somos un equipo que transmite solidez, generosidad en el esfuerzo y compromiso. Es una de las claves. Y luego, tenemos argumentos en banda, en la línea de ataque y en el centro del campo. Vamos a hacer un partido serio. Suena a tópico, pero habrá que rozar la perfección y que el rival no tenga su mejor día.

Torres: Jagoba ha planteado bien los partidos contra el Madrid y ha salido bien muchas veces. Recuerdo un empate a cero en El Sadar en la pandemia, dos empates en el Bernabéu… Hay que defender a la perfección y aprovechar las ocasiones que tengas. Es fácil decirlo pero en eso consiste. Es una final y todo lo que sea mantener el partido abierto será importante para Osasuna y malo para el Madrid. Pueden perder la paciencia.

Oier: A mí me da confianza que compitan tan bien. Ha habido partidos últimamente en los que juegue quien juegue el nivel ha sido alto. Me está gustando lo que veo. Están participando un montón de futbolistas este año. Y sobre todo de la gente joven de la casa. Están aportando y demostrando una madurez que me sorprende y me agrada. Eso quería decirlo. Tenemos a los dos Iker, a Aimar, a Pablo Ibáñez, a Herrando, a Diego Moreno... Me hace estar contento ver esos mimbres. Es importante para Osasuna esa gente de la casa. Hay futuro para que el testigo se siga transmitiendo con garantías. Son muchos los que están asomando. Eso es gracias a que la preparación que llevan desde las categorías inferiores es buena.

¿Qué supone como navarro y canterano llegar a la final?

Oier: Es el sentimiento de orgullo por nuestro equipo, pero sobre todo para la juventud que viene. Se sigue creando osasunismo. Este tipo de hazañas hace querer más a este club para el futuro.

Torres: Un orgullo enorme. En un tiempo muy cercano estuvimos en problemas. La canción dice que estuvimos cerca de la desaparición, pero estoy convencidísimo que no hubiese sido así aunque lo de Sabadell saliese mal. En pocos años, entre todos, le hemos dado la vuelta a la situación de forma radical. Se estaban haciendo cosas bien que no se estaban viendo y ahora ya sí salen a relucir con éxitos del equipo. Yo, que he vivido de todo, siento orgullo por ver al club así en este momento. Es tiempo de disfrutar.

Oier: La afición se está volcando. Además, he podido leer que muchas localidades de Navarra van a poner pantallas en un ambiente de fiesta y cercanía. Eso es bonito. Que vayan 24.000 rojillos a Sevilla es impresionante. Quería subrayarlo. Ahí se ve la conexión que hay. La afición quiere ver a su equipo. Ha estado en las malas y en las buenas obviamente también. Me consta, porque tengo gente cercana, el esfuerzo grande que se ha hecho. Quisiera decir que se tenga más en cuenta al aficionado. Muchas veces se le deja un poco a un lado por el espectáculo. Van a hacer 900 kilómetros tirando de cartera. Aun así, nuestros rojillos van a acudir en masa.

¿Cómo recuerdan la final de 2005?

Oier: Tenía 19 años. No pude escaparme a Madrid. Era demasiado joven. Nos fuimos a Pamplona con el resto de la marea rojilla a verlo en la Plaza del Castillo. Era un ambiente bonito. El resultado claro que importa, pero el osasunismo estaba orgulloso de lo que se había conseguido. ¿Ahora? Si se gana al Real Madrid, sería el colofón.

Torres: Recuerdo poco. Hace bastante tiempo y tengo un recuerdo vago. Lo viví con mis amigos en la Plaza del Castillo. Lo más sonado fue el gol de Aloisi, fue el punto álgido. Me ha venido la cabeza la Avenida Baja Navarra llena de banderas de Osasuna.

¿Mantiene más contacto con los compañeros estos días?

Oier: Esta semana poquito porque han estado ocupados con mucho volumen de partidos. Quiero dejarles tranquilos. Ya saben que estoy ahí. Les mando todo el ánimo posible.

Torres: Hablo continuamente con ellos. He hecho muchos amigos en el vestuario y tengo una relación muy estrecha. Esta semana no ha sido más de lo normal. Viajaré con ellos y estaré mucho tiempo con ellos. Será bonito poder vivirlo juntos.