1. El Tremendo

El Tremendo es uno de esos lugares en los que disfrutar de una sola cerveza debería estar tipificado como delito... Emblemático bar sevillano, su enclave geográfico, a caballo entre el Cristo de Burgos y Santa Catalina, hace que sea un lugar estratégico para quedar con amigos y disfrutar de un buen rato. No puede faltar su 'platito' de altramuces, ni sus montaditos. En agosto ha cerrado por vacaciones, pero vuelve a la carga a comienzos de septiembre.

En pleno centro de Sevilla, la solera se puede ver reflejada en cualquier rincón del bar. Se encuentra ubicado en la calle San Felipe, 15, y su horario es de 11:30 a 16:30 y de 19:00 a 0:00.

Juan Carlos Vázquez

2. Manolo Cateca

La Taberna Manolo Cateca, donde se encontraba anteriormente La Goleta, presume (¡y con justicia!) de una cerveza excelente. Fría y en vaso de sidra, la popular taberna dispone además de un tapeario exquisito. Las chacinas y los montaditos reinan en la barra, en la que la cerveza, sin olvidar sus vinos, es el acompañamiento perfecto para disfrutar de un rato agradable.

Se localiza en una bocacalle de la plaza de La Campana, concretamente en la calle Santa María de Gracia, 11, y su horario es de 10:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:30. Domingos cerrados.

Juan Carlos Vázquez

3. Bodeguita El Puerto

Ubicado en la calle Escuelas Pías, la bodeguita El Puerto ofrece una cerveza en su perfecto punto de glaciación. Tiene una amplia terraza para sentarse y de un 'microclima' algo particular. Es de los enclaves en los que se puede respirar Sevilla por cualquiera de sus rincones. El flamenco y en particular las sevillanas, las marchas de Semana Santa y los villancicos ponen el sonido a un lugar que, además, dispone de ricas tapas. Su dueño, Antonio José Abela, regentó bares como Sevilla Eterna en Pasaje Mallol o Intramuros en San Julián.

Situado en la calle Escuelas Pías,10, a escasos metros de Puerta Osario. Su horario es de lunes a sábado de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

Juan Carlos Vázquez

4. Taberna Quitapesares

El Quitapesares, también conocido como El Peregil, es uno de los bares más concurridos del centro de Sevilla. Su suelo con las propias cáscaras de avellanas y sus paredes, las cuales rezan filosofía pura y dura, son algunos de los elementos decorativos que dan personalidad a esta clásica taberna. Su cerveza, su manzanilla y su vino de naranja son algunas de las bebidas estrella.

Está en Plaza Padre Jerónimo de Córdoba nº3. Su horario es de 12:00 a 16:00 y de 20:30 a 01:00.

Belén Vargas

5. Casa Coronado

Casa Coronado se ha convertido en sinónimo de “cerveza perfecta”. Sólo con entrar ya se percibe la idiosincrasia del típico bar sevillano. Su suelo, con los característicos cacahuetes, aceitunas o altramuces y servilletas arrugadas, son una muestra más de que es una propuesta ideal para disfrutar de un buen rato y degustar más de una cerveza...

Se encuentra ubicado en la avenida Menéndez Pelayo, concretamente en la calle Juan del Castillo, 2, junto al puente de San Bernardo y su horario es de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

Juan Carlos Vázquez

6. La Boca del León

En pleno corazón de Triana, se encuentra esta pequeña taberna. En este bar la cerveza se sirve especialmente fría. Casi gélida. Sus jarrillos sirven para que esta exquisita bebida se conserve el mayor tiempo posible a la mínima temperatura. Y una cerveza acompañada de un plato de aceitunas a orillas del Guadalquivir no tiene precio.

Se encuentra situado en la plaza del Altozano, 5, y su horario es de 12:00 a 01:00. Martes cerrado.

Víctor Rodríguez

7. Bar Numancia City

Este emblemático bar trianero, situado en las inmediaciones del centro deportivo Antonio Álvarez Gordón, conocido popularmente como 'Tejares', dispone de una cerveza digna de premio cervecero. Sus vasos se encuentran en un congelador, por lo que la bebida adquiere aún más frío. Además de una cerveza excelente, sus montaditos de chacina, en especial el de jamón, suelen ser las tapas más demandadas por su público más fiel.

Se encuentra situado en el barrio de Triana en la calle Numancia, 6, y su horario es de lunes a viernes de 07:00 a 00:00 y los sábados de 07:00 a 17:00. Domingos cerrados.

Diario de Sevilla

8. Laflia

Este bar situado en la barriada Miraflores dispone de auténticos profesionales para servir una de las bebidas más demandadas en España. Una caña bien fría acompañada de unos montaditos o de cualquier marisco puede ser la combinación perfecta para adentrarse en este popular establecimiento cervecero.

Está ubicado en C/ Cortijo de las Casillas s/n, local 19 y su horario es de 12:00 a 17:00 y de 19:30 a 01:00.

Víctor Rodríguez

9. La Fresquita

Céntrico bar en plena calle Mateos Gago. Sólo con poner un pie en el local se puede respirar ambiente cofrade. Sus cuadros, todos ellos relacionados con cofradías de la ciudad y su televisor, con la Semana Santa siempre presente, son algunos de los incentivos del popular establecimiento. Su cerveza, acompañada de una de sus tapas más demandadas como la carne con tomate o las espinacas con garbanzos, son algunos de los mejores acompañantes de los que dispone este bar. Está ubicado en C/ Mateos Gagos, 29, en pleno centro de la ciudad. Su horario es de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

Belén Vargas

10. Abacería El Sereno

Este bar situado en el centro de Sevilla, dispone de una cerveza a una temperatura excelente. Su buen ambiente, su variedad de vinos y su cerveza, acompañada de alguna chacina, queso o algún montadito se han convertido en una estampa reiterada de la ciudad.

C/ Monsalves, 6, con horario de lunes a jueves de 08:00 a 16:00, viernes de 08:00 a cierre, sábados de 09:00 a cierre y domingos de 09:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

Diario de Sevilla

11. Casa Vizcaíno

Casa Vizcaíno es uno de los pocos lugares donde no se ha perdido la tradición de 'echar las cáscaras al suelo'. Junto a la capilla de Montesión, el 'Vizcaíno', como se le conoce popularmente, forma parte de la ruta cervecera de muchos sevillanos. Su cerveza, acompañada de sus tapitas de mojama o de bacalao, son algunos de los incentivos de este emblemático bar. También sus cacahuetes o altramuces son perfectos acompañantes para disfrutar de un buen rato. Pero no sólo por la cerveza es famosa esta casa; su vermut es también otro de los señas de identidad. Su ubicación, en plena calle Feria, contribuye a que sea uno de los bares más populares de la ciudad. No son pocos los turistas que van exclusivamente a este bar para probar su cerveza.

Se encuentra situado en la calle Feria, 27, y su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 23:30 y fines de semana de 10:00 a 16:00.

Juan Carlos Vázquez

12. Casa Julián

Casa Julián es uno de los de los bares de toda la vida. Y en este caso más que justificado si tenemos en cuenta que este templo de la cerveza fue fundado en el año 1954, por lo que es una de las cervecerías más antiguas de la ciudad. El propio tamaño del bar propicia que los clientes salgan a la calle a disfrutar de sus cañas, bien servidas y bien fresquitas.

Está en la calle Faura, junto a la avenida de Pino Montano, y su horario es de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 00:00. Cierra los domingos.

Diario de Sevilla

13. Bodega Tendido 11

Parada obligada en pleno barrio de la Macarena. Nada más cruzar la puerta, te das cuenta de que es un sitio distinto a los que existen hoy en día. Nada de tapas con nombres despampanantes ni nada parecido. Sus montaditos de toda la vida y sus tapas, destacando la de carrillá, acompañado por supuesto de una cerveza tirada con arte, es una combinación irresistible para disfrutar en soledad o en compañía...

Este bar se encuentra ubicado en la calle Don Fabrique, 29, en pleno barrio de la Macarena y su horario es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 y de 20:00 a 0:00. Sábados de 09:00 a 16:00. Cierra las tardes de sábado y domingo.

Diario de Sevilla

14. Bar Lola Por Dios

Este bar situado en pleno centro de Sevilla hace gala de ofrecer una cerveza bien fría, pero es también su variada y demandada carta de tapas en panecillos lo que ha convertido al bar Lola Por Dios en un dueto inseparable. El establecimiento no sólo tiene el aliciente de encontrarse en un lugar privilegiado, también ofrece un ambiente inmejorable.

C/ Conde de Torrejón, 21, y su horario es 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 00:00.

Víctor Rodríguez

15. Bar Jota

El Bar Jota no puede faltar en ninguna lista de bares cerveceros de Sevilla. Las cañas de este establecimiento, situado en el barrio de Nervión, en la conocida calle Luis Montoto, podrían competir y quedar finalistas en cualquier ranking, especialmente si el criterio es quién sirve la cerveza más fría y si el momento de la degustación es un tórrido mes de agosto. Se puede considerar de esos bares a los que casi exclusivamente se va para beber cerveza.

C/ Luis Montoto nº52 y su horario es de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

Diario de Sevilla