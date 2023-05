Martín quiere una apuesta por la cantera "más radical"

cambiaría la final de Copa con jugar cada fin de semana con un once repleto de chavales de la casa. Enrique Martín Monreal fue protagonista en las páginas de El País en una entrevista en la que subrayó su firme apoyo a la cantera de Tajonar como núcleo fundamental del primer equipo. El que fuera jugador y entrenador del primer equipo, además del fútbol base, expuso que

“Me gustaría que la apuesta por la cantera fuera más radical. Prefiero no jugar la final de Copa y tener cada domingo 11 de Tajonar. He llegado a ver una alineación en la que ninguno era de aquí (sería en referencia a la época de Javi Gracia en 2014 con un equipo que jugó en Málaga). A mí, ese equipo me daba igual. No estoy en contra de la gente de fuera, pero cuatro o cinco que marquen diferencias y luego los de casa, los que te aportan la esencia, el sentimiento de pertenencia. Yo es que antepongo la cantera a los resultados y la categoría. Igual choco con mucha gente”.

En la charla con el periódico, Martín alertó del peligro de que el club gestione mal su éxito. “Kontuz (cuidado en euskera). A mí me da yuyu. Temo que haya una borrachera de éxito porque, cuando tienes mucho dinero, te puedes confundir. Ahora estamos bien, pero también lo estábamos en la otra final y cuando llegamos a Europa. ¿Y cómo terminó todo? Creo que los ciclos se repiten, pero bueno, disfrutemos el momento”.