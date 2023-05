Montanier ya tiene su Copa, ¿y Arrasate?

Philippe Montanier, el que fuera su jefe en el banquillo de la Real en la 2012-2013. Era la primera temporada del vizcaíno en un vestuario profesional, el tercer técnico, y juntos vivieron la clasificación para la Liga de Campeones. Una de las personas que más ha influido en la carrera de Jagoba Arrasate ha sido, el que fuera su jefe en el banquillo de la Real en la 2012-2013. Era la primera temporada del vizcaíno en un vestuario profesional, el tercer técnico, y juntos vivieron la clasificación para la Liga de Campeones.

Aquella relación personal y futbolística ha perdurado con el paso del tiempo. Han intercambiado su apoyo allá donde hayan estado, siguiendo sus trayectorias con interés. El pasado verano, ambos concertaron un amistoso en Tajonar y, caprichos del destino, sus equipos están haciendo historia. Montanier ha conquistado este fin de semana la Copa en Francia con el Toulouse al golear 1-5 en la final al Nantes. Es el primer título de su historia. ¿Les suena? ¿Se cerrará el círculo con esta casualidad? A Osasuna le espera La Cartuja este sábado.

“Le felicité cuando llegaron a la final y me dijo que había que repetir ese partido en pretemporada porque nos había ido bien a los dos. El sábado me alegré muchísimo por él. Sé que lo ha pasado mal también y ahora ascender con el Toulouse y ganar una Copa es algo muy grande. Me alegro. Desde aquí, felicitó a Philippe. Ojalá yo también pueda conseguirlo”, reflejaba el preparador rojillo en rueda de prensa, esbozando una sonrisa.

REFERENTE

Tras aquella temporada juntos en San Sebastián, Montanier no renovó. El club donostiarra quería incorporar al Tata Martino, pero no le esperó porque no había terminado la Copa Libertadores con Newell’s. El elegido era precisamente Arrasate, conocedor de un método que había funcionado. Era primer espada para iniciar una carrera donde cada temporada ha roto su techo.

Jagoba recuerda en el programa El Míster en Movistar cómo fue aquella campaña con Montanier. “Fue un año fantástico con una metodología diferente, la francesa. Se le da muchísima importancia a la técnica, más que a la táctica. He cogido muchas cosas de ahí que las llevo ahora conmigo también. Era el tercer entrenador, asistente. Me adentraba en el fútbol profesional, pero viendo los toros desde la barrera. Ese año fue un máster para mí que terminó con ese cuarto puesto para jugar la previa de Champions, un año maravilloso”.