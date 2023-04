César Cruchaga: " Este Osasuna está más preparado para una final que el nuestro"

César Cruchaga afirma que el equipo actual “está más preparado” para afrontar la final de Copa del Rey ante el Real Madrid que el conjunto que él capitaneó en 2005 para terminar cayendo en la prórroga ante el Real Betis. El exjugador de Osasunaafirma queante el Real Madrid que el conjunto que él capitaneó en 2005 para

“Casi nadie había jugado ningún tipo de partido así. Estábamos nerviosetes y en el campo se notó que no terminamos de ser el Osasuna que éramos”, rememora en una entrevista con EFE sobre la final del 11 de junio de 2005 en la que no pudieron tumbar al Betis de Lorenzo Serra Ferrer.

Recuerda los días previos como muy “potentes”: “Se hizo muy largo porque fue 15 días después de terminar la liga. Teníamos ganas de que llegase y de que terminase, porque mediáticamente fue una pasada. Todo el mundo te paraba por la calle, los medios no paraban de bombardearte… fue brutal”.

Sobre la plantilla que dirige Jagoba Arrasate, Cruchaga es claro: “Ha demostrado que le puede meter mano a los grandes al contar con muchos argumentos. En casa, se atreve con cualquiera y, en otros campos, el equipo da la cara. Es una final que está totalmente abierta”.

“Tiene todo muy trabajado, todo el mundo tiene clarísimo a lo que juega, cuenta con muchos recursos y es un grupo muy completo en el que casi todos los integrantes podrían jugar en más de una posición. No solo aprieta, sino que con el balón en los pies ofrece un fútbol muy claro. Irán a por el partido”, añade.

Osasuna accedió a la actual final tras disputar cuatro prórrogas consecutivas desde dieciseisavos ante Nastic, Betis, Sevilla y Athletic de Bilbao. “Te puede dar cierta experiencia y calma en el sentido de que hay que luchar hasta el último momento y que la esperanza existe hasta el final”.

El hecho de que el Real Madrid sea el rival, hace que los rojos tengan bajo su tejado “menos presión” y “menos que perder”, que frente a un equipo más modesto.

No piensa que los blancos sean el peor oponente para la final: “Osasuna siempre ha hecho grandes partidos contra los grandes. Nosotros en Pamplona casi sacábamos mejores resultados contra los de arriba que contra los de abajo. Es más motivante todavía poder ganar al Madrid, la veo al 50 %”.

Ve importante tener la posesión para minimizar al Madrid, pero entiende como fundamental “que Osasuna sea Osasuna”, mostrando su “identidad” para “morir en el campo con tu filosofía”. Además, la “fortuna” deberá estar del lado rojillo para alcanzar la gloria.

Para Cruchaga, parar a Vinicius hubiera sido más “sencillo” en su época: “Los tiempos eran tan distintos, no había VAR, podías jugar con otras cosas… Quizás hubiera sido más fácil de pararlo que ahora. Tiene un uno contra uno brutal y desde luego que será complicado, habrá que apoyarse e intentar que no te pille en un uno contra uno dentro del área”.

Diario de Navarra

Ve en Modric, quien no podrá estar en esa final por lesión, el jugador más importante del Real Madrid: “Su equipo juega al paso que pone Luka. Es el que marca los tiempos, como Xavi en su día en el Barcelona y otros en Osasuna”.

Hubiese preferido el rival de esta final a los verdiblancos de entonces: “Jugamos contra un Betis que hizo una gran campaña, no tiene los hombres del Real Madrid y te da la sensación de más asequible, pero es un poco trampa. Contra el Madrid sabes que vas a estar más metido”.

“Teníamos más miedo a no ganarla que el convencimiento de ir a por ella. No fuimos el equipo valiente que nos hubiera gustado ser. Ambos equipos jugamos a no perder, fue un choque feo y sin ocasiones muy relevantes. Se fue en tres detalles y no nos vimos ganadores nunca”, recuerda sobre la primera final de la historia de Osasuna que cayó del lado bético por 2-1 tras el tanto de Dani en la prórroga.

“Si hacen un buen partido van a creer que es posible traer la Copa a Pamplona”. El navarro de 49 años aconseja al grupo que capitanea David García que “crean realmente que puede levantar esa Copa, que jueguen igual que los están haciendo en liga y que tengan el desparpajo y la jeta que tienen fuera de casa en liga”.

“Ojalá tenga la suerte de levantar la Copa que yo no pude para que nos haga pasar un gran día y unos buenos Sanfermines”, comenta sobre el posible campeonato.

J.P. Urdiroz

De García, dice que le ha tocado vivir la capitanía “algo más joven que yo”, siendo un “chaval joven”, con la “cabeza en su sitio” y que vive un “momento de forma increíble”.

Al jugador que portó el dorsal número 7 durante doce temporadas le hubiera gustado dar el salto a la selección: “Estuve en el bombo para un par de convocatorias para dos amistosos. Coincidió que los titulares estaban lesionados y entramos Unai (Valladolid), Ballesteros y yo. Primero fue uno, luego otro y yo en ninguno de los dos”.

“No tocó y me quedó un poco esa espina, porque creí que durante esas 3-4 temporadas era uno de los mejores centrales de la liga. Me hubiese gustado”, continúa sobre sus mejores años como capitán de Osasuna.

“Fíjate qué equipo hubiésemos tenido en nuestra época… Javi Martínez, Azpilicueta, Raúl García, Nacho Monreal. Fueron otras circunstancias y ahora el equipo ha apostado por retener a la gente de casa. Canterano es el que se ha formado, los has tenido toda la vida y ha llegado al primer equipo", comenta.

Vivirá la final junto a su grupo de amigos, a pesar de haber recibido ofertas para comentar el partido: “Quiero estar con la gente. Veía a la gente en Madrid y pensaba, ojalá vivir esto de aficionado. Dar un chupinazo en Sevilla tiene que ser precioso”.