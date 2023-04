El argentino Carlos Etchepare menciona a Osasuna en su canal de noticias y asegura que ganará la Copa

"En la Argentina defender al que produce es una utopía". Así es el título de la última columna de opinión del argentino Carlos Etchepare, gerente de noticias de Canal Rural.

Etchepare se preguntó si es posible el milagro de una cadena agroindustrial seria, sin que algunos eslabones se sigan aprovechando del actor más débil. Y a raíz de esta reflexión, este experto analista se permitió la licencia de unir esa utopía con la de una posible victoria de Osasuna en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

"Estoy contento", aseguró. "Osasuna acaba de ganar otro partido, le ganó al Cádiz. Como ustedes saben, me hice fanático del Osasuna. Juega con el Real Madrid la final de Copa y seguramente va a ganar, aunque muchos me dicen que es una utopía. Pero es mucho más utopía pensar en el milagro de una cadena en serio que no se va a dar. Se siguen aprovechando del más débil. Hasta Osasuna puede salir campeón", afirmó convencido.

En el vídeo, se puede escuchar a Carlos Etchepare hablar de Osasuna a partir del minuto 12'20''.