La curiosa imagen que dejó el Osasuna Promesas-Murcia en Tajonar

filial navarro y el Real Murcia se produjo en la banda de los banquillos. Aimar Oroz, Pablo Ibáñez y Hasta aquí todo normal. Sin embargo, una de las estampas más curiosas que dejó el duelo entre else produjo en la banda de los banquillos. Kike García Kike Barja se juntaron para comentar el choque. ¿A qué conjunto animaría el delantero? Seguro que una parte de su corazón lo tendría dividido.

Kike García saltó al fútbol profesional de la mano del Real Murcia, con quien debutó en la temporada 2008/2009. Jugó seis campañas en las que alternó la Segunda División B y la Segunda. Más de 150 partidos en los que anotó 48 goles. Se quedó cerca de ascender a la elite. "Me encantaría vestir otra vez la camiseta del Murcia", confesó el año pasado en una entrevista para La Verdad. "No lograr el ascenso a Primera en 2014 es una espina que tengo clavada; no olvido lo que siento por ese club", confesó el excanterano grana.

Como demuestra la imagen que ilustra esta noticia, también hubo tiempo para las bromas. Diego Moreno, que esta temporada ha debutado con el primer equipo y suele formar parte de las convocatorias de Arrasate, disputó este domingo el partido con el Promesas. Aimar Oroz y Pablo Ibáñez, antiguos miembros del equipo de Castillejo, no le perdieron la pista en ningún momento. Tampoco otro canterano osasunista como Kike Barja. Entre los futbolistas que se pudieron ver estaban también el Chimy Ávila y Aridane.