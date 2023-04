Osasuna afronta este sábado en El Sadar (14 horas) contra el Real Betis el primero de los cuatro escollos que le restan por disputar en afronta este sábado en(14 horas) contra elel primero de los cuatro escollos que le restan por disputar en LaLiga Santander antes de la final de Copa del Rey del 6 de mayo.

2. Osasuna: Sergio Herrera; Rubén Peña, Aridane, David García, Juan Cruz; Pablo Ibáñez, Moncayola, Aimar Oroz; Kike Barja, Abde y Budimir.

0. Real Betis: Rui Silva; Montoya, Luiz Felipe, Edgar, Montoya; Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado; Luiz Henrique, Ayoze y Borja Iglesias.

​Árbitro: Alberola Rojas.

​VAR: González González.

​Goles: 1-0 (min.6): Budimir. 2-0 (min.12): Budimir. 2-1 (min.15): Miranda.

OSASUNA - BETIS EN DIRECTO

28' | Osasuna se repliega ahora y deja la iniciativa al Betis. El ritmo de los primeros minutos era insostenible.

25' | Se duele Rubén Peña de un codazo de Ayoze. Alberola Rojas dice que no hay nada punible en esa acción.

23' | ¡Ocasión clarísima par el Betis tras un error de Sergio Herrera! Carvalho ha puesto un centro magnífico con el exterior de la bota, pero Borja Iglesias ha llegado muy forzado al remate y solo ha podido rozar el balón. Eso sí, el delantero con lo que ha impactado bien es con la rodilla del portero de Osasuna, que ahora está siendo atendido.

18' | Un primer cuarto de hora de auténtica locura. ¡Para que luego digan de la Premier! Lo cierto es que tanto Osasuna como Betis están jugando con gran valentía y el aficionado lo agradece.

15': GOL DEL BETIS (2-1)

​Recorta distancias el Betis tras una jugada embarullada en el área pequeña de Osasuna. Alberola Rojas no ha visto nada en un pisotón de Montoya a Abde previo a la acción del gol.

12': ¡Y OTRO GOL DE BUDIMIR (2-0)!

​Maravilloso centro de Kike Barja al corazón del área donde Budimir se anticipa a su marcador y remata de cabeza a la red. ¡Cómo está hoy el croata!

11' | Disparo de Miranda a las manos de Sergio Herrera.

8' | Buena acción defensiva de Kike Barja, ayudando a Rubén Peña y forzando un saque de puerta a favor de Osasuna.

6': GOOOOOOOOOL DE OSASUNA (1-0)

​Budimir acaba con su mala racha y marca su tercer tanto en Liga esta temporada. El croata ha finalizado con un disparo raso otra muy buena jugada de Osasuna.

5' | Centro de Abde al área tras una gran combinación de Osasuna. Los rojillos han salido muy enchufados.

3' | Sale el sol justo coincidiendo con el inicio del choque después de una mañana -por fin- lluviosa. Domina Osasuna en estos primeros compases.

1' | ¡Comienza el partido!

13:55 | Saltan al terreno de juego los protagonistas. El bético Joaquín, que se retirará a final de temporada, es el más buscado por las cámaras de televisión.

13:50 | El encargado de arbitrar el partido será Javier Alberola Rojas, auxiliado en las bandas por Sobrino Magán y Hernández Ramos. A cargo del VAR estará González González.

13:45 | Se retiran los jugadores de ambos equipos tras dar por finalizados los calentamientos. Escaso ambiente en El Sadar todavía. Los horarios establecidos por las televisiones, una vez más, vuelven a ser poco "agradecidos" con Osasuna.

13:40 | Los rojillos reciben en El Sadar a un Betis que ocupa la quinta plaza y que está a solo tres puntos de una Real Sociedad que no atraviesa un momento dulce de la temporada. Así, los de Pellegrini se juegan apretar la pelea por las plazas de Champions. Mientras tanto, Osasuna es décimo con 38 puntos; 9 por debajo de los puestos europeos y 10 por encima del descenso.

13:35 | La alineación de Osasuna para este encuentro viene marcada por las ausencias por lesión y sanción, respectivamente, de Lucas Torró y Moi Gómez, pero también por la cercanía de esa final de Copa: así se explica la entrada en el once de Sergio Herrera en la portería o de Rubén Peña en el lateral derecho, ambos necesitados de minutos para llegar con ritmo a la cita en La Cartuja. También destaca la vuelta al once de Budimir, inmerso en una sequía goleadora que parece no tener fin.

13:30 | Bienvenidos a la narración minuto a minuto del Osasuna-Betis, partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Santander. Con este encuentro, los rojillos inician un maratón que desembocará en la ansiada final de Copa del Rey del 6 de mayo contra el Real Madrid.