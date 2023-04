Osasuna Femenino: abrazadas a la esperanza del ascenso

Cuando restan cuatro jornadas para finalizar el campeonato, casi nadie ha querido descolgarse de la lucha. Todavía hay siete equipos que pueden ascender. Descartado el Barcelona B, que no aspira a ello por tener al primer equipo en Liga F, el mejor situado en esta pelea encarnizada por una sola plaza directa entre las mejores es el Deportivo Abanca, que es segundo con un punto más que Osasuna y además tiene el golaveraje a favor en el enfrentamiento entre ambos clubes.

ASÍ ESTÁN LOS GOLAVERAJES

Hay dos clubes aspirantes con los que ya tiene Osasuna el golaveraje particular ganado: el AEM y el Granada. Las ilerdenses cayeron de forma contundente en los dos partidos, 1-5 en Lleida y 3-0 en Tajonar, de ahí que la distancia con ellas en la tabla sea de 2 puntos reales + 1. Las andaluzas, por su parte, salen perdiendo contra las rojillas porque empataron en Granada (1-1) y perdieron en Tajonar (2-0). La diferencia a favor de Osasuna es por tanto de 3+1.

Quedan por resolver los emparejamientos con el DUX Logroño, de momento a favor de las riojanas (0-1 en Tajonar y el partido de la segunda vuelta será el domingo 30 de abril a las 17:00 en la capital riojana), y el Cacereño, que puede resultar decisivo (0-0 en tierras navarras y cierre de la temporada en Extremadura, el 14 de mayo).

A Osasuna, por tanto, le restan dos partidos en casa, ante el Rayo y el Oviedo, y otros dos fuera, en Logroño y Cáceres.

LO QUE QUEDA

1 Barça B (52 puntos). El líder no puede subir al estar el primer equipo en Liga F. Le restan por jugar Córdoba (casa), Juan Grande (fuera), Granada (c), Albacete (f).



2 Deportivo Abanca (46). Le quedan Oviedo (c), Rayo (f), Oviedo (c), DUX Logroño (f).



3 Osasuna (45). Les esperan el Rayo (c), DUX Logroño (f), Oviedo (c) y Cacereño (f). Ante las madrileñas juegan este domingo a las 16:00 en Tajonar.



4 Eibar (45). Sus cuatro partidos son Cacereño (c), Athletic B (f), Córdoba (c) y Granada (f).



5 Cacereño (44). Por delante tienen Eibar (f), Athletic B (c), AEM (f) y Osasuna (c).



6 SE AEM (43). Albacete (c), Granada (f), Cacereño (c) y Córdoba (c), sus cuatro rivales.



7 Granada (42). Espanyol (c), AEM (f), Barcelona B (c) y Albacete (f), el calendario que tiene.



8 DUX Logroño (41). Las riojanas tienen ante sí: Athletic B (f), Osasuna (c), Espanyol (f) y Deportivo (c).