El empujón de marzo

Nueve puntos de nueve, 6 goles a favor y sólo uno en contra. Victorias ante el líder y dos rivales directos. Tercera plaza de la tabla, empatada a puntos con la segunda, que ocupa el Deportivo Abanca. Por delante de ambos equipos, un Barcelona B que no puede ni subir directamente ni disputar la fase de ascenso a Liga F. El parón de dos semanas que frenó la competición en febrero ha provocado que Osasuna haya regresado con fuerzas renovadas y se convierta en el mejor del momento en la 1ª RFEF Femenina.

Las rojillas veían cómo en el punto en que se detuvo la temporada se encontraban en la séptima posición, a 8 puntos del liderato el filial azulgrana y a 6, lo que realmente cuenta, del Cacereño, que ocupaba entonces la segunda plaza, la que da acceso al ascenso directo. Llegaba el paréntesis liguero y Kakun Mainz declaraba en este periódico que necesitaba que sus jugadoras tuvieran fe en el proyecto común. “Tienen que sentir que creo en ellas para poder revertir esto”, señalaba hace justo un mes la entrenadora rojilla, en un profundo análisis.

El equipo se había alejado en exceso de la cabeza de la tabla. El comienzo de año había sido adverso a los intereses de Osasuna y, salvo la importante victoria en Eibar, no conseguía traducir en triunfos su buen juego. ¿Estaba imposible el objetivo? Para Kakun Mainz, no. Siendo consciente de que la categoría era mucho más competida que en años anteriores y los rivales ponían muchas más dificultades, Mainz no había tirado la toalla. El pesimismo era más del entorno.

El 4 de marzo, después de tres semanas sin liga, un nuevo Osasuna comenzaba a dar bocados a la clasificación. Y lo hacía con una sonora victoria frente al SE AEM, que en aquella fecha le superaba en la tabla. 33 puntos las ilerdenses, 32 las navarras. En Tajonar, los goles de Patri Zugasti, Merche Izal y Maitane Vilariño y las paradas de Maitane Zalba cimentaban una goleada reparadora. 3-0 y las rojillas terminaban la jornada quintas. Ahora era el Deportivo Abanca el que ocupaba la plaza de ascenso directo y se situaba a 5 puntos.

La reacción se consolidaba de la mejor manera. Antes de visitar al enrachado líder, había que rendir cuentas ante el Athletic en la Copa de la Reina. En un soberbio encuentro, tocó hincar la rodilla. Pero el equipo salió fortalecido de aquella injusta derrota. Ni las maderas, ni la eliminación, ni verse fuera de un premio tan bonito como la Final Four impidieron a las rojillas seguir con su misión: la liga. Y para confirmar que lo del SE AEM no había sido flor de un día acudieron al campo inexpugnable del Barça B. En un partido que Kakun Mainz calificó como el mejor de los últimos años, Osasuna derrotó al primer clasificado (1-2). Los goles fueron de Zugasti y Vilariño, vitales en esta reacción, pero con el esfuerzo solidario de unas jugadoras que reman juntas.

Tras esos dos triunfos seguidos, el conjunto rojillo seguía quinto, pero la cabeza se apretaba. El Deportivo estaba a 3 puntos. Cacereño, Eibar, Osasuna y Granada se colocaban detrás en un pañuelo de un punto. La liga había cambiado en dos semanas.

EL ÚNICO PLENO

Pero había que seguir. Con una confianza redoblada y la sensación de ser un bloque sólido y motivado, Osasuna se enfrentó el pasado domingo a otro rival directo y también destacado en la Copa de la Reina: el Granada. Los dos llegaban con los mismos puntos, 38. El duelo fue disputadísimo y hubo que sudar más que nunca. Mar Torras se abrió la frente. Pero la victoria se quedaba en casa. Tres seguidas desde el parón.

Sólo Osasuna ha conseguido el pleno 9 puntos de 9 desde que se reanudó la competición. El DUX Logroño, con 7, es el siguiente en rendimiento. Barça B y Oviedo suman 6. Pero los equipos que luchan por meterse arriba han salido trasquilados este tramo de la temporada: 4 puntos el Deportivo, 2 el Cacereño, 3 el Eibar, 4 el Granada y 4 el AEM.

El Barça B no puede entrar en estas cábalas. Según el reglamento, los filiales cuyo equipo “patrocinador o superior” se encuentra en una categoría a la que pudieran ascender, no tienen opción a subir ni tampoco a participar en la segunda fase.