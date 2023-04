Polémica y enfado de los aficionados rojillos con los precios y solicitudes de las entradas para la final de Copa

Copa del Rey, se despejaron algunas incógnitas, la principal, que serán nominales. Este jueves, a última hora de la tarde, llegó el esperado anuncio con los pasos a seguir para la venta de entradas de la final de la, se despejaron algunas incógnitas, la principal, que serán nominales.

Eso sí, el socio podrá poner la entrada a nombre de otra persona. Además, se facilitaron los precios por sectores con ese rango de 39 a 231 euros y el club anunció que grupos de hasta 10 personas podrán tener localidades contiguas.

POLÉMICA CON EL PRECIO DE LAS ENTRADAS

Respecto al precio de las entradas, numerosos aficionados rojillos han protestado en las redes sociales debido a su alto coste:

"Con los millones que corresponden por la final + Arabia Saudí entiendo que subvencionaréis el 50% más o menos, no?", decía el usuario @patatas_freitas en Twitter.

"Me parece que los precios de las entradas va hacer recular a much@s soci@s", @ArizaletaCarlos.

"Pero qué barbaridad de precios!!!! Se han vuelto locos. Qué vergüenza", @GuruJones70.

"Con esos precios llega para que toquen ACDC Antes del partido....", @danibo0250.

"Me parece un precio exagerado. Pero para los rojillos que vivimos en el exilio no nos queda otra… Si algún socio está interesado en ceder sus entradas, yo compraría dos", @menudo_percal.

POLÉMICA CON LAS SOLICITUDES

También se ha formado cierta polémica con las solicitudes de socios, simpatizantes y aquellos que no lo son:

"Me parece bien, quitando los precios y que QUE PUEDAN IR GENTE QUE NO SON SOCIOS, y SOCIOS QUEDARSE SIN IR…Tendría que a ver sido primero todos socios y simpatizantes y ya si sobraban… NO SOCIOS!", escribía @patricia_busto.

"No socios yendo a Sevilla y Socios quedándose en Pamplona...", @Paperojillo.

"Soy socio "simpatizante" porque mi trabajo me mantiene alejado de Pamplona. Aun asi, he seguido a Osasuna en muchas salidas durante este año, y ahora voy a quedarme fuera de obtener una entrada para que vaya gente que no ha ido a ver a Osasuna en 10 años. Decepcionado es poco.", @Alvarolabiano.

"Los de soy rojillo somos aficionados de segunda por lo que se ve", @FanOsasunaFem.

"No puede ser que un socio-a con poca antigüedad no vaya y que un no socio-a vaya con la entrada cedida. Eso lo deben cambiar o gestionar de otra manera", @txurtasun.

"Conclusión: Va a haber gente con carnet Soy Rojillo que lleva toda la temporada pagando entradas de visitante y siguiendo al equipo, que se va a quedar fuera, mientras muchos NO socios que no han pisado el Sadar en 10 años van a entrar. Es LAMENTABLE", @Osasuna", @dd_tbd.