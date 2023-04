Este viernes 14 de abril, a partir de las 9:30 horas, el club abrirá en el Área del Socio el plazo para preinscribirse en la compra de entradas para latres pasos: preinscripción online hasta el día 18, compra de la entrada online entre el 21 y el 26 y recogida física de las entradas en El Sadar del 28 de abril al 1 de mayo. , el club abrirá en elpara preinscribirse en la compra de entradas para la final de la Copa del Rey que se disputará el día 6 de mayo a las 22 horas en La Cartuja. El proceso consistirá en: preinscripción online hasta el día 18, compra de la entrada online entre el 21 y el 26 y recogida física de las entradas en El Sadar del 28 de abril al 1 de mayo.

El mecanismo de la preinscripción que se abre este viernes permitirá al club conocer el número exacto de entradas que demandan sus socios y, al mismo tiempo, organizar los grupos. Osasuna permitirá la inscripción conjunta de un máximo de 10 socios.

El socio podrá acceder desde este viernes a las 9:30 horas al Área del Socio y preinscribirse en la sección ‘Entradas Tajonar y visitantes’, que es donde habitualmente se realizan este tipo de gestiones para los encuentros de Osasuna Promesas, Osasuna Femenino o desplazamientos del primer equipo con sorteo. La preinscripción puede ser individual o se pueden sumar tantas personas como se quiera hasta un máximo de 10 socios. Es importante que quienes quieran tener entradas contiguas en La Cartuja el día 6 se agrupen ya en la preinscripción para que en el momento de la compra se les tenga en cuenta de manera conjunta.

DN

La plataforma solicitará el número de socio, el DNI y la fecha de nacimiento de todas las personas del grupo para ir agrupándolas. En el caso de que exista algún error en los datos o el club no tenga alguno de ellos, la inscripción dará error, por lo que será necesario escribir a socios@osasuna.es para completar los datos que falten y poder finalizar la preinscripción. Es importante señalar que el orden de la preinscripción no afecta al orden de compra de entradas, que se establecerá por antigüedad, por lo que es indiferente preinscribirse el primer día o el último.

Las personas mayores de 65 años sin Área del Socio o colectivos con problemas para poder utilizar las herramientas digitales podrán dirigirse a las Oficinas del estadio de El Sadar para que el personal del club pueda ayudarles con la gestión de su preinscripción. Las Oficinas abrirán el viernes de 9:30 a 13:30 horas y el lunes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas; y el martes de 9:30 a 13:30 horas.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el día 18 a las 15 horas. Quienes no se preinscriban antes de esa fecha no podrán adquirir entradas para la final, al menos en la primera tanda. Una vez que finalice la compra por parte de todos los preinscritos, y en caso de manifestarlo, podrán acceder a la compra.

OSASUNA

LAS PREINSCRIPCIONES SE ORDENARÁN POR ANTIGÜEDAD

Al realizar la preinscripción, el socio verá un mensaje en pantalla confirmándole que la gestión se ha realizado de forma correcta, pero hasta que no finalice el proceso no se podrá conocer si todos los preinscritos tienen entrada o no. Eso ocurrirá entre los días 19 y 20 de abril, cuando el club confirmará mediante correo electrónico a la dirección de mail que se utiliza para acceder al Área del Socio si hay entrada o no. Asimismo, en ese correo se incluirán las instrucciones y claves necesarias para llevar a cabo la compra de las entradas en la web indicada por la RFEF.

Disponer o no de entrada dependerá de la antigüedad como socio. Los preinscritos serán ordenados por antigüedad de forma individual. Esto quiere decir que en el caso de los grupos se tendrá en cuenta individualmente a sus miembros, pudiéndose dar el caso de que en un grupo haya socios que tengan derecho a entrada y otros que no. Esta información se conocerá en el mail de respuesta que los preinscritos reciban entre los días 19 y 20.

EL DÍA 21, INICIO DE LA VENTA DE ENTRADAS

Una vez finalizadas las preinscripciones se habilitará en la web facilitada por la RFEF la venta de las entradas, que comenzará el día 21 a las 9:30 horas.

Todos los socios no podrán acceder a la plataforma de compra al mismo tiempo, por lo que se ordenarán en grandes grupos, también por antigüedad. Esta información se facilitará en el correo que se envíe entre los días 19 y 20, para que cada socio sepa a partir de qué día podrá realizar la compra.

En el caso de los grupos, si todos han superado la criba de la preinscripción, en este paso se promediará la antigüedad de todos los miembros del grupo de forma conjunta, determinando de esa forma en qué momento pueden acceder a la compra de localidades. Solo quien haya realizado la preinscripción en nombre del grupo recibirá las instrucciones de compra, y será él quien pueda adquirir tantas entradas como personas conformen el grupo, realizar el pago y retirar posteriormente las entradas en El Sadar.

LAS ENTRADAS PUEDEN REGISTRARSE A NOMBRE DE OTRA PERSONA

Durante el proceso de compra, los socios tendrán que rellenar los datos de la persona que acudirá a La Cartuja el día 6 de mayo con esa entrada y sus datos y DNI aparecerán impresos en el ticket. La entidad permitirá que cada socio indique el nombre y DNI de la persona que desee que utilice la entrada, pudiendo por lo tanto adjudicarse a una persona diferente al propio socio. Es muy importante que la persona que figure en la entrada sea la que acuda al encuentro, ya que de lo contrario el club no se hace responsable de que no se le permita el acceso. Antes del alcanzar los tornos del estadio habrá al menos dos cinturones de control previos. Una vez realizada la compra no será posible modificar el nombre que figura en la entrada en ningún momento.

Del mismo modo, Osasuna advierte a sus socios de que perseguirá con especial atención la reventa, realizando incluso compras aleatorias si fuese necesario. En caso de detectarse, el club responsabilizará al socio que gestionó dicha entrada, proponiendo al Órgano de Disciplina su expulsión del club.

NO SE PODRÁ ELEGIR FILA Y ASIENTO

La entidad advierte de que los socios podrán elegir la zona del estadio y el rango de precio que quede libre, pero el sistema no permite la elección de fila y asiento, por lo que las localidades se asignarán automáticamente, respetando que los grupos estén juntos.

En el caso de personas mayores de 65 años o colectivos con problemas para realizar gestiones digitales, el club les atenderá en las Oficinas del estadio de El Sadar para ayudarles con la gestión. Del mismo modo, aquellas personas con diversidad funcional que deseen acudir a la final podrán adquirir una localidad para ellos y un acompañante dirigiéndose a las oficinas del estadio de El Sadar a partir del día 21 siempre que previamente se hayan preinscrito.

LA RECOGIDA, LOS DÍAS 28, 29, 30 Y 1 DE MAYO EN EL SADAR

Tras la compra, los socios recibirán un recibo en su correo electrónico con el código de compra que deberán mostrar físicamente en la recogida, además de llevar su carnet de socio, y también el día exacto en el que tendrán que personarse en las taquillas del estadio de El Sadar (junto al Txoko de El Sadar) para efectuar la recogida física de las entradas. La RFEF exige que las entradas se impriman en papel térmico, por lo que es imposible habilitar cualquier otra opción que no sea la recogida presencial. Tampoco se enviarán por correo postal por motivos de seguridad, por lo que aquellas personas que vivan fuera y no puedan recogerlas deberán ponerse en contacto con socios@osasuna.es

En el caso de los grupos, el socio que haya realizado la gestión deberá ser quien acuda a efectuar la recogida de las entradas y deberá presentar en ese momento los carnets de socio de todas las personas que conformaban el grupo en la preinscripción, aunque las entradas se encuentren a nombres diferentes.

PROCESO PARA LOS TITULARES DEL CARNET 'SOY ROJILLO'

En el caso de los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’, el club confía en que puedan disponer de un cupo de entradas tras las preinscripciones de los socios. En caso de ser así, el día 19 a las 9:30 horas se abrirá en el Área del Socio el plazo para preinscribirse de forma idéntica a los socios. Dicho plazo se prolongará hasta el día 20 a las 23:59 horas. Al igual que en el proceso anterior, la lista de preinscritos se realizará por orden de antigüedad. En el mail de respuesta se les indicará, al igual que a los socios, las claves para poder acceder al sistema de compra y el día desde el que podrán hacerlo.