El tema estrella de estos días, las entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo a las 22:00 horas en Sevilla, sigue encallado. Osasuna confía en que, en los próximos días, pueda anunciar de forma oficial el método para adquirir las localidades de La Cartuja. A día de hoy hay muchas incógnitas por resolver, que ni siquiera desde el propio club pueden despejar. Se trabaja de forma intensa en los despachos de El Sadar con la idea de brindar la mejor información posible a sus abonados, aunque reconocen que la operativa está siendo compleja.

dos equipos finalistas junto con directivos de la RFEF se trasladó a la zona noble de El Sadar. Fue una jornada maratoniana con encuentros con el director general, Fran Canal, así como personal de oficinas. Todo encaminado a poner en marcha, con la mayor brevedad posible, el sistema para la venta de entradas. Desde el club son conscientes del nerviosismo que hay entre la afición, pero llaman a la tranquilidad y confían en que todo abonado que desee pueda acudir a Sevilla para animar a Osasuna en una final histórica que le medirá al Real Madrid. La reunión del pasado lunes entre miembros de losjunto con directivos de la RFEF se trasladó a la. Fue una jornada maratoniana con encuentros con el director general,, así como personal de oficinas. Todo encaminado a poner en marcha, con la mayor brevedad posible, el sistema para la venta de entradas. Desde el club son conscientes del nerviosismo que hay entre la afición, pero llaman a la tranquilidad y confían en que todo abonado que desee pueda acudir a Sevilla para animar a Osasuna en una final histórica que le medirá al Real Madrid.

PLATAFORMAS INCOMPATIBLES

El problema reside en las plataformas de gestión que maneja Osasuna (Hiberus) y la RFEF (Onebox), que no son compatibles a la hora de vincular códigos. La idea de la entidad navarra es facilitar un número a los socios para que puedan acceder a la web de la RFEF -lugar donde se realizará la venta- y comprar su entrada. El club rojillo no puede vender como tal las localidades en su web a través del Área del Socio como ocurre con los partidos a domicilio o con los encuentros del Promesas y Femenino en Tajonar. Todo se gestionará, por tanto, por medio de la RFEF.

Es un mecanismo que, a priori parece sencillo, pero no lo es tanto en la práctica. En estos tecnicismos trabajaron en Osasuna junto a miembros del ente federativo.

La entidad presidida por Luis Sabalza ya tiene una hoja de ruta sobre cómo gestionar las entradas y conoce que dispondrá de alrededor de 20.640 localidades. De forma paralela se trabaja con la intención de lograr un número mayor de entradas. El criterio será el de antigüedad, pero también está sobre la mesa otro asunto que genera inquietud entre los socios. ¿Cómo me podré sentar en La Cartuja al lado de mi cuadrilla o familiares? Es algo que desde la junta directiva lo quieren tratar con detalle y, por este motivo, prefieren no precipitarse a la hora de anunciar algo que luego no se pueda llevar a cabo por problemas técnicos.

Fuentes cercanas al club reconocen que están sobrepasados con la cantidad de peticiones de entradas que tienen, pero aseguran que reducirán los compromisos al máximo para liberar entradas para los abonados.

Es un hecho curioso que, a día de hoy, el Real Madrid no se haya pronunciado tampoco sobre la venta de entradas ni siquiera hay información en sus redes sobre la final de la Copa del Rey.