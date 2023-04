El "subidón" de Jon Pacheco por Osasuna

Jon Pacheco (22 años) es presente y futuro en la Internacional sub 21, el central navarro no ha vestido nunca los colores rojillos, pero siente un especial sentimiento por el club de su tierra. Tal esa así que el pasado martes se reunió con su cuadrilla de partido de Bilbao, según ha expresado en una entrevista a El Diario Vasco. La explosión de júbilo con el gol de Pablo Ibáñez en el minuto 116 se hizo notar. (22 años) esen la Real Sociedad , el central navarro no ha vestido nunca los colores rojillos, pero siente un especial. Tal esa así que el pasadose reunió con sude Elizondo para ver elde Osasuna en, según ha expresado en una. La explosión de júbilo con elen el minuto 116 se hizo notar.

“Los amigos habían quedado para ver la semifinal de Osasuna en el local. Nos juntamos unos doce y fue un subidón. Siempre me ha tirado Osasuna y me alegro mucho por ellos porque se han merecido estar en la final después de eliminar al Betis, al Sevilla y al Athletic. Ojalá gane la Copa porque sería algo histórico”, ha afirmado Pacheco. “Yo me fui pronto a casa porque tenía entrenamiento al día siguiente, pero sé de alguno que se acercó a Pamplona para estar en el recibimiento de la Plaza del Castillo”.

Pacheco recuerda que su padre estuvo en el Calderón en la final de 2005 contra el Betis y que Osasuna le llamó para Tajonar en su momento, “pero solo era para hacer una prueba”, y la Real ya le quería fichar. Al ser el Baztan club convenido, se integró finalmente en Zubieta. Estudiante de ADE en la Universidad de Deusto, afirma que su casa está entre la muga de Elbete y Elizondo, aunque en su DNI figura que es de Elbete. Su afición rojilla viene desde pequeño pues con 6 años ya se dejaba ver por las instalaciones de Tajonar sacándose fotos con jugadores de Osasuna.