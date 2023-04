Sergio Herrera adelantó la tarea

Todo el mundo pensó en que Osasuna saldría victorioso en una tanda por la presencia del de Miranda de Ebro. Presión añadido. “Y yo pensaba que era una decepción si no paraba ninguno... Ya estaba poniéndome manos a la obra en la segunda parte de la prórroga pensando cómo podían ser los tiradores”.

“En los penaltis tienes la baza de que el portero no tiene mucha culpa en caso de perder, pero sí que es verdad que lo que rodea a los penaltis también sentía algo de presión por todo lo que se ha hablado”, apuntó.

Sin llegar a esa línea previa al precipicio, Sergio Herrera resultó decisivo una vez más para Osasuna con una actuación antológica que evitó una mayor ventaja del Athletic. La Copa ha servido para impulsar su figura y también el trayecto ha sido tan brillante gracias a sus apariciones. Se han retroalimentado. En la temporada en la que Aitor tomó el puesto en Liga, ha firmado partidos de altísimo nivel. Herrera ha dado puntos y pases de ronda para convertirse en diferencial bajo palos.

SIN SEÑAL EN SAN MAMÉS

Nada escapa al control del equipo que forman los arqueros junto al preparador Richard Sanzol, al pie del cañón para suministrar toda la información posible. En Bilbao hubo problemas. “Hemos llegado media hora tarde, nos hemos cambiado rápido, a los 10 minutos de estar en San Mamés ya estaba calentando y me he puesto a ver vídeos con Richard (Sanzol) para aprovechar el tiempo. Pero no iba internet. Menos mal que el lunes por la tarde noche ya tenía los vídeos y pude estudiar los tiradores. Había hecho los deberes”.