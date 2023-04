Sabalza: "Vamos a intentar que estén en Sevilla todos los socios que quieran"

En junio de 2015, unos pocos meses después de su llegada, vivía angustiado la salvación en el palco de la Nueva Creu Alta de Sabadell. En mayo de 2023, ocho años después, se sentará en el del estadio sevillano de La Cartuja, donde Osasuna disputará por segunda vez en la historia la final de Copa. una de sus noches más felices. La llama de la emoción seguía quemando en el día después. , unos pocos meses después de su llegada,. En mayo de 2023, ocho años después, se sentará en el del estadio sevillano de La Cartuja, donde Osasuna disputará por segunda vez en la historia la final de Copa. Luis Sabalza celebraba el martesLa llama de la emoción seguía quemando en el día después.

¿Cómo vivió todo?

Tenía muchos nervios antes del partido. Fuimos un poco antes al campo, llegamos demasiado pronto. Luego, nos enteremos de lo que pasó con el autobús y aumentaron. Como te puedes imaginar, los tuve durante el partido. Sobre todo en el primer tiempo, donde nos achucharon mucho. Cuando metimos el gol, te diría que estaba con una alegría muy contenida. Los seis minutos posteriores se hicieron muy largos. Hasta que no terminó el partido, no pude expresar lo que sentía.

¿Fue complicado no celebrar el gol de Pablo Ibáñez?

En el palco había mucha gente de Navarra y sé que no se contuvieron. Yo tengo que decir que sí me contuve. Estando al lado del presidente del Athletic, creo que tenía que actuar así. Solo hice lo que se podía hacer, apretar un poco el puño y esperar. Quería se terminase el partido e ir a la final.

Acabó la semifinal y...

Nos abrazamos todos. Era una satisfacción plena . Ya pensé que habíamos conseguido una proeza que llenaba de satisfacción a todos nuestros seguidores. 18 años es casi una generación.

¿Estuvo en 2005 en el Calderón?

Estuve, sí. El día fue bonito. El partido también, hasta aquel gol de Dani en la prórroga. No tenía ningún cargo institucional entonces. Fue una decepción y, después, una larga caminata hasta el hotel porque no había manera de coger ni taxi ni metro. Ahora en el palco es diferente. Piensas en más cosas importantes, como lo que me han dicho algunos dirigentes de otros equipos: somos un ejemplo a seguir. Que un pequeño llegue a la final de Copa es muy importante.

¿Se acordó en Bilbao de algún momento tipo Sabadell o de algunas personas especiales?

En el momento, no me acordaba de nada. Después, cuando va pasando el tiempo, ves que este partido ha sido muy importante. Tanto como el de Sabadell, el de Girona del ascenso, el otro ascenso... A lo largo de estos ocho años, hemos tenido partidos transcendentes. Lo que pasa es que aquí había una doble ilusión. Si te acuerdas, en la comida de Navidad hablamos de que el objetivo era la Copa. Hemos dado alegría a mucha gente. Veía esta semana que había mucha ilusión entre todos los aficionados de Osasuna. Por otro lado, era el rival. Era un rival al que había ganas de ganarle.

¿Qué tal con la directiva del Athletic?

No hubo comida porque teníamos aquí una serie de compromisos médicos. Con la directiva del Athletic, siempre hemos estado muy bien. No ha habido ninguna pega ni nada. Nos felicitaron. Se les quedó una cara un poco triste, es normal. También se nos hubiera quedado a nosotros. La relación es muy buena, de verdad.

¿Su noche más feliz?

Una de las más felices seguro. Ahora ya no sé si ganar la Copa será la noche más feliz (ríe). Eso sí que me llenaría de felicidad. Institucionalmente, sería muy bonito tener un título reconocido en toda nuestra historia.

¿Qué les dijo a los jugadores?

Estuve con ellos y solamente les dije dos palabras: enhorabuena y gracias. Enhorabuena porque habían ganado y gracias por hacer felices a todos los aficionados. No fue un discurso emotivo ni nada de eso. Les di un abrazo a todos y cada uno de los jugadores y cuerpo técnico.

Había ganas de volver a Pamplona y estar en la Plaza del Castillo.

Muchas. En el propio campo, me encontré con Sergio Herrera. Me dijo que le iban a grabar un vídeo para animar a que la gente fuera a la Plaza del Castillo. La llegada fue emocionante. Eran casi las tres de la mañana y hacía mucho frío, pero no lo sentí. Me pareció maravilloso toda la afición que estaba allí.

¿Pudo dormir?

Sí, duermo siempre bastante bien. Si no, sería un sinvivir. Hay que descansar.

Hoy se ha levantado y...

El móvil no ha parado. Me está llamando bastante gente y no paro de recibir whatsapps. Yo contesto, pero el número no disminuye. Siempre hay más que no he contestado que los que he contestado. Te puedo decir que me han escrito muchos presidentes y directores generales de los equipos de Primera y Segunda División. Osasuna está en mente de muchos. Se alegran por lo que estamos haciendo.

¿Podrán ir todos los socios que quieran a La Cartuja?

Es nuestra intención. Hemos oído que nos van a dar veinte mil y pico entradas. Con todo eso, entendemos que podrán ir todos los socios que quieran. Hay que tener en cuenta que hay que desplazarse a Sevilla, que está a unos cuantos kilómetros. Desgraciadamente, no todo el mundo podrá pagar ese coste. Creo que todo el que quiera ir, podrá. Esto no será un asunto de Osasuna. No vamos a intentar hacer un negocio con las entradas. Vamos a intentar que todos los aficionados que puedan estén allá animando al equipo para lograr ese título que sería muy bueno para la historia de Osasuna.

¿Les han llegado muchos compromisos?

Ya veremos, pero lo primero son nuestros socios, no los compromisos.

Espera un mes bonito.

Si hemos celebrado el 4 de abril (se refiere a la escalera de San Fermín), tendremos que cambiar la canción de San Fermín y que en vez del 5 de mayo sea el 6 de mayo. Lo de Sevilla va a superar a lo que vivimos en Madrid hace unos años. Ahora hay más gente joven socia que quiere disfrutar ese momento.

¿Tienen pensado desde el club organizar algún tipo de viaje para desplazar a la masa rojilla?

Como club, no podemos organizar nada. Son las agencias de viajes las que tienen que llevar la iniciativa y nosotros, en todo caso, les apoyaremos. Si la Renfe quiere poner más trenes de Zaragoza, estaremos encantados. Cada aficionado se tendrá que buscar el viaje.

¿Habrá camiseta especial?

No hemos tenido tiempo aún. Hemos tenido algunas propuestas, pero no queríamos ponernos a trabajarlas antes porque, como bien sabes, la eliminatoria no estaba ganada, ni perdida. Había que esperar. A mí me gusta estar con los pies en el suelo. A partir de ahora, si hay que trabajar 25 horas al día en vez de 24, lo haremos.

Y Osasuna estará en Arabia en enero del año que viene.

Es un viaje exótico. Pero, aparte de jugar la Supercopa, el viaje es bueno porque Osasuna va a estar en el candelero de manera permanente. Vamos a ser más conocidos. Estamos creciendo mucho. En el plan internacional, seremos más conocidos. Va a ser positivo para el club.

El sábado, vuelta a la Liga.

Otra vez en la vorágine, contra el Elche. Lo dije cuando fuimos a Mallorca. Mi ilusión era que en estos tres partidos de la semana no perdiéramos ninguno. Vamos a ver ese último día que nos falta, que la gente venga, que la gente anime y que sumemos estos tres puntos. Nos merecemos tranquilidad para preparar la final de la Copa.